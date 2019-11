Motores Qualificação acabou por ser decisiva nos resultados de Tiago Monteiro em Macau Por

Tiago Monteiro não teve o regresso que desejava a Macau. Nas segunda e terceira corridas do fim de semana do WTCR no Circuito da Guia os 18º e 19º lugares espelham as dificuldades encontradas por partir tão atrás para os dois confrontos.

Depois da 15ª posição conseguida na prova de sábado sabia-se que a tarefa do piloto português do Honda Civic Type-R # 18 iria ser muito complicada também este domingo. Foi exatamente isso que sucedeu, pois o 26º lugar da grelha não permitia pensar em terminar nos pontos sem se produzir um acontecimento extraordinário.

Embora Tiago ganhasse várias posições nas duas corridas de hoje, a natureza do Circuito da Guia não favoreceu as ultrapassagens, sendo impossível sequer igualar o resultado de ontem.

“Consegui nos arranques subir algumas posições, aproveitando os erros e incidentes dos outros. Mas sabia que mais que isso seria difícil, pois quando a corrida entra no seu ritmo, as dificuldades em ultrapassar condicionam tudo o resto”, começa por dizer o piloto do Porto.

Para Tiago Monteiro o que sucedeu hoje não o surpreendeu, depois do que tinha acontecido na segunda qualificação: “Sabia que este seria o desfecho mesmo ciente que tínhamos em mãos um Honda Civic Type R TCR bastante competitivo que nos permitia estar no top dez, mas o facto de na qualificação não ter conseguido fazer uma volta lançada condicionou todos os resultados”.

“Ao longo da época tivemos momentos altos e baixos. Ainda temos uma jornada pela frente e espero terminar com bons resultados e fazer jus à competitividade do nosso carro nesta segunda fase da época”, remata o piloto português que espera terminar a temporada em melhor plano, dentro de algumas semanas em Sepang, na Malásia.