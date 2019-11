Motores Andy Priaux “radiante por vencer a primeira corrida do ano” Por

Ao vencer a corrida 3 da Taça do Mundo de Carros de Turismo em Macau Andy Priaulx tirou um enorme ‘peso dos ombros, já que o seu primeiro ano no WTCR não tem sido fácil.

Depois de abdicar do pódio no primeiro confronto do fim de semana no antigo território português no Extremo Oriente o britânico da Lynk & Co merecia um resultado assim.

O arranque realizado na segunda corrida de domingo mostrou que a motivação de Priaulx continua lá e fez lembrar os seus tempos do WTCC, quando competia ao serviço da BMW.

“Estou realmente satisfeito por tirar essa pedra do caminho. Tinha o Rob (Huff) atrás de mim durante roda a corrida e esse tipo é muito especial neste circuito, o que me tornou a prova muito dura para mim. Mas estou radiante por vencer a minha primeira corrida do ano”, afirmou Andy Priaulx após a prova.

O piloto Guernsey não esquece as desilusões que tem conhecido esta época: “Tive uma grande deceção em Ningbo, liderei quase toda a corrida e perdi nas duas últimas voltas, mas de qualquer maneira obrigado à equipa por me apoiar. É bom perceber isso. É um campeonato difícil e estou muito feliz por ter conseguido vencer uma corrida”.

“Liderar aqui foi especial, com Rob a pressionar até ao fim e JK (Jean-Karl Vernay) logo atrás, por isso tive que me esforçar demais e não pensei em mais nada”, refere ainda Priaulx, que confessou ter um amuleto de sorte para Macau, que voltou a trazer consigo. “Ainda tenho o meu buda no saco, mas não o posso usar, porque nas corridas não temos permissão para usar coisas destas, mas hoje tive dois amuletos; o buda e o aniversário da milha filha de 16 anos”, confessa ainda o britânico.