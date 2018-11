Motores Troféu Can-Am decide vice-campeão em Góis Por

O Troféu Can-Am 2018, que se está a disputar no âmbito do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal, irá concluir-se este fim de semana em Góis.

Neste encerramento de temporado a competição tem como principal ponto de interesse a decisão quanto ao segundo lugar, depois de na Baja de Portalegre 500 João Monteiro ter garantido o título.

O vice-campeão do Troféu Can-Am sairá de um lote de quatro pilotos. O primeiro candidato é Pedro Santinho Mendes, que alcançou três vezes o segundo lugar e ocupa p segundo lugar da classificação e possui um ponto de vantagem sobre Marco Silva, que venceu a prova de Reguengos, enquanto Pedro Carvalho está a quatro pontos do segundo lugar após dois segundos lugares.

Esta derradeira competição da temporada, organizada pelo Góis Moto Clube, promete como habitualmente uma luta renhida pelas restantes posições do Top 10 do Troféu Can-Am, com o piloto Luís Cidade, já vencedor da nova Classe Júnior do CNTT e que fecha atualmente o top cinco a ser um dos mais rápidos do Troféu. Vitor Santos, o vencedor da Baja Portalegre 500, segue na sexta posição à frente do ex-piloto auto Nuno Fontes que, em ano de regresso às competições desta feita em SSV, ocupa o sétimo posto. Os três estão separados por escassos dois pontos.

O Raide Paraíso TT de Góis disputa-se nos próximos dias 24 e 25 de novembro nos concelhos de Arganil e de Góis, arrancando desportivamente no sábado com a realização do prólogo que terá cerca de 12,8 Km. Já no domingo os participantes terão pela frente um único setor seletivo de 67 Km, percorrido por 3 vezes. A totalidade dos sectores seletivos é de 213,8 Km.