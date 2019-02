Motores David Gomes o melhor no arranque do Troféu Polaris RZR Por

Com o começo do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno promovido pela FMP iniciou-se também o Troféu Polaris RZR, onde David Gomes acabou por ser o mais forte.

O Raid Paraíso TT de Góis foi marcado por inúmeros abandonos, mas na competição SSV todos os seis Polaris que iniciaram a prova a conseguiram terminar.

David Gomes impôs-se depois de ter iniciado a sua participação com o melhor tempo no prólogo. Depois repetiu o feito no troço cronometrado, que tinha quase uma centena de quilómetros de extensão. Nessa altura liderava os SSV sem motorização turbo.

A segunda passagem foi menos feliz para o piloto do Polaris # 327, onde andou 70 quilómetros com um furo, embora isso não lhe tenha custado a liderança do troféu, mantendo a sua vantagem sobre Luís Silva, que foi o mais rápido na terceira especial e realizou uma corrida de trás para a frente, após uma penalização no prólogo o ter obrigado a partir para a corrida das últimas posições.

O último lugar do pódio foi para Paulo Figueiredo, que em Góis estreou uma nova máquina, depois de ter colocado de lado o Polaris 800, que era já uma ‘relíquia’ em termos de Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Nelson Saramago, Paulo Fernandes e David Feixeira completaram o rol de pilotos Polaris que começaram e terminaram a corrida. O Troféu Polaris RZR regressa a 23 e 24 de Março para disputar a Baja TT do Pinhal que terá o seu centro nevrálgico na Sertã.