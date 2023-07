Nas Notícias Como travar o aumento da prestação face à subida da Euribor? Por

Saiba como deve reagir e o que deve fazer para travar o aumento da prestação face à subida da Euribor

O que vai acontecer à taxa Euribor nos próximos anos? Como travar o aumento da prestação da casa por causa da subida da Euribor? Estas são questões que muitos portugueses fazem devido ao forte impacto que a subida das taxas Euribor nos empréstimos está a provocar na prestação mensal. Saiba o que fazer para lidar com a subida da Euribor.

Quem tem créditos sabe que o pagamento destes não deve ser maior do que um terço dos seus rendimentos. Se tal acontecer, corre riscos de entrar em incumprimentos para pagar as prestações. Por isso, deve estar sempre munido de estratégias para lidar com a subida das taxas de juro.

Como acautelar a prestação face à subida da Euribor?

Com a subida das taxas de juro que servem de referência aos empréstimos, as mensalidades têm vindo a aumentar. Por isso, é importante acautelar cenários e falar com o seu banco.

Se a prestação a pagar pelo empréstimo da casa está a atingir níveis que não consegue aguentar, fale com o seu banco e tente renegociar o crédito.

A Euribor é a taxa de referência do crédito à habitação.

Por outro lado, pode solicitar que o seu banco faça uma simulação de acordo com os indicadores económicos e poderá assim precaver-se. Perante a simulação, você poderá saber o que vai pagar se a taxa de juro for de x por cento ou de y por cento.

Em alternativa, pode pedir um prolongamento do tempo de pagamento do empréstimo. Em todo o caso, procure estar informado se terá custos adicionais no tempo este alívio da prestação nesta altura.

A somar a estas dicas para se precaver poderá também pedir para ter uma taxa fixa de empréstimo. É certo que se as taxas de juro descerem não será beneficiado, mas não fica dependente das oscilações.

Por fim, uma das medidas que poderá solicitar para um desagravamento da subida da prestação é tentar negociar o valor do seu spread. Se este for de 2 por cento, tente renegociar com o banco essas condições.

O que é o spread?

O spread é o lucro de um banco num empréstimo. Quanto mais alto o spread, piores são as condições de crédito, do ponto de vista do cliente que procura esse empréstimo.

Para travar o aumento do valor a pagar pela prestação há quem tente negociar o valor do seguro de vida. Este valor é sempre ajustado ao valor em dívida. Se você não tem forma de travar a subida das taxas de juro no seu crédito, então tente negociar o valor que paga pelo seguro de vida.

Contratou o seguro de vida na instituição bancária ou fê-lo junto de um segurador diretamente? Avalie preços praticados e se for mais rentável ter um seguro de vida fora do banco, saiba como retirar do Banco o seguro de vida associado ao crédito habitação.

Os clientes que pedem empréstimos de crédito habitação são obrigados a ter um seguro de vida. Mas não são obrigados a fazerem esse seguro de vida no banco que empresta o dinheiro.

Por que o Banco Central Europeu sobe as taxas Euribor?

O Banco Central Europeu sabe que as taxas Euribor servem de referência para as restantes taxas de juro praticadas no mercado. Ora, a entidade que tutela o mercado bancário europeu tem vindo a tentar travar a inflação. Por conseguinte, o remédio encontrado para travar a inflação foi subir as taxas de juro da Euribor.

Com isso, pedir empréstimos passou a ficar mais caro. Também quem já tem contratos celebrados com os bancos acaba por ver a mensalidade aumentar em reflexo desta subida da Euribor.

Para puxar a inflação para valores a rondar os 2 por cento, tidos por especialistas económicos e financeiros como ideal, o Banco Central Europeu aumentou os juros da Euribor. Desse modo, o recurso ao crédito passa a custar mais, o consumo acaba por baixar e, com isso, desce a inflação.

Até aqui, as taxas Euribor não tinham subido por forma a impulsionar o consumo e o investimento. Só que isso levou também a uma subida da inflação.

Quando a Euribor desce, pedir empréstimos fica mais fácil, logo aumenta o consumo. Deste modo, os preços sobem e a inflação acompanha a tendência de subida. Ou seja, isso é tudo aquilo que o Banco Central Europeu não pretende.

Nos últimos anos, as taxas de juro têm andado em terreno negativo ou não muito alto e isso incentivou ao consumo, levando consequentemente a uma subida da inflação.

Líder do Banco Central Europeu pede cautelas

A líder do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, garante que as taxas que servem de referência à Euribor vão continuar a subir até que a inflação desce.

“É pouco provável que, num futuro próximo, o Banco Central possa afirmar com plena confiança que as taxas máximas foram atingidas”, enfatizou Lagarde.

” É por isso que a nossa política tem de ser decidida reunião a reunião, e tem de continuar a depender dos dados”, salientou Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu.