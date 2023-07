Nas Notícias Como ajudar os filhos a escolher a profissão certa? Por

Dicas para ajudar os filhos a escolher a profissão a desempenhar

O tempo de férias escolares é sinónimo de descanso mas também de reflexão e de pensar no caminho a seguir para o futuro. Muitos jovens equacionam qual o rumo profissional que querem dar, sobretudo quando estão em patamares de ensino decisivos como o 9.º ano de escolaridade ou o 12.º ano. Quer saber como ajudar os filhos a escolher a profissão certa? Confira.

Ajude os filhos a escolher a profissão mas a última palavra é deles

Em muitos casos os jovens sabem o rumo que gostariam de dar em termos profissionais, mas nem sempre existem certezas. Por isso, sobe a ansiedade quer dos filhos, quer dos pais que tentam apoiar na escolha. Independentemente dos gostos ou preferências, lembrem-se de que a última palavra deverá ser dos filhos, afinal a profissão será desempenhada por eles.

Quando os filhos estão indecisos, os pais não devem impor as suas preferências ou desejos. Saiba entender o que o seu filho gostaria de ser, qual a profissão para a qual tem jeito. A palavra a reter é orientar e não escolher pelos filhos.

Tranquilize os seus filhos porque nenhuma decisão é irreversível

Os estados de ansiedade podem aumentar para os jovens e cabe aos pais ajudar. Desde logo, não criando maior pressão. Ninguém tem certezas de vida aos 14 ou 15 anos, aos 18 nem mesmo aos 50. Por isso, é importante informar os seus filhos de que estão sempre a tempo de mudar a decisão e procurar um caminho profissional de acordo com a vocação que têm.

Os pais devem perceber se os filhos desejam, por exemplo, frequentar o ensino superior, se existem possibilidades financeiras ou se, por outro lado, existe um desejo de entrar no mercado de trabalho. É fundamental conhecer os gostos mas também o contexto.

É comum ouvir-se dizer que nem todos podem ser médicos e engenheiros. E é bem verdade. Todas as profissões são importantes e honradas. Desse modo, procure tranquilizar os seus filhos de que é fundamental ser feliz e realizado tenha a profissão que tiver.

Hoje em dia não existem profissões seguras para a vida. O mundo está em constante evolução e uma profissão que hoje pode parecer muito fiável, pode amanhã ser ultrapassada. E no essencial é importante saber adaptar-se às exigências do mercado laboral e lutar.

Questione o seu filho sobre gostos e preferências

Assim, se quer ajudar os seus filhos a escolher um rumo profissional, peça que estes escrevam numa folha de papel o que gostam de fazer, aquilo que não gostam e quais são os seus desejos nos tempos livres.

Através deste exercício, os jovens conseguem ter uma perceção sobre aquilo que podem fazer no futuro na vida profissional.

Além disso, os jovens sentem-se mais confiantes em determinadas áreas sobre as quais têm preferências. Desse modo, não adiante optar por um caminho, se isso não deixar o seu filho feliz.

Não escolha a profissão pelas notas escolares

Um erro muito comum que os pais acabam por cometer quando querem ajudar os filhos a escolher um rumo profissional é olhar para um caminho guiados pelas notas escolares. Não faça isso. Opte antes por deixar que o seu filho entenda onde se sente mais realizado.

Quer isto dizer que não deve julgar o seu filho se este tem notas para seguir um curso universitário com média alta mas está tentado a seguir para um outro com média mais baixa.

O que muitos pais devem incentivar os filhos a fazer são as férias nas universidades. Tratam-se de iniciativas promovidas por Universidades que ajudam os jovens a conhecerem melhor a realidade académica e o mundo as profissionais.

O verão no campus anualmente promovido pela Universidade do Minho acaba por ser uma ferramenta essencial para jovens estudantes do ensino secundário. Aí, esclarecem dúvidas e colhem muita informação que poderá ser útil para escolher um caminho profissional.

Mas não é só a Universidade do Minho que promove esta prática. Muitas outras academias do país e lá por fora ajudam os jovens a conhecer o mundo académico com férias de verão bem produtivas.

Deixe o seu filho falar com profissionais

O exemplo de uns poderá ser fundamental para outros. Desse modo, deixe o seu filho conhecer a realidade do mundo do trabalho e conversar com profissionais de várias áreas que você conheça. Assim, os jovens podem esclarecer dúvidas, colocar questões e perceber melhor o contexto que os pode esperar caso optem por determinado caminho.

Na ajuda que quer dar aos filhos para escolher o futuro profissional é importante que sejam os jovens a descobrir a área de interesse.

Para isso, caso seja necessário, procure apoio especializado de psicólogos, por exemplo, que ajudam a escolher o rumo profissional.

As escolhas têm hoje em dia profissionais com essas competências que ajudam a descobrir qual o rumo a seguir profissionalmente.

Não se deixe capturar por arrependimentos

De todos os conselhos a deixar na ajuda ao seu filho para escolher o rumo profissional, o mais importante é deixar claro que a realização profissional é importante.

Se a dado momento se entender que a escolha feita não é a melhor, não dramatize. Tranquilizar os jovens é fundamental e fazer-lhes perceber que estão sempre a tempo de optar por um contexto profissional ou um caminho de estudos que os deixe mais realizados.

Encontre cursos profissionais remunerados

Na procura de respostas sobre o caminho a seguir há quem optem por cursos profissionais remunerados. Desse modo, estão a colher conhecimentos e, ao mesmo tempo, ainda ganham dinheiro.

Existem várias ofertas formativas e cursos profissionais remunerados são cada vez mais procurados, porque os formandos recebem uma bolsa de profissionalização, um subsídio de alimentação, um subsídio de transporte e bolsa de material de estudo.

Estes cursos são validados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Como tal, nada melhor do que entrar no portal do IEFP e conhecer a oferta.

Os cursos profissionais remunerados, por norma, acontecem em horário laboral, sobretudo quando são vocacionados para desempregados. Estes são direcionados para quem quer ter novas competências no mercado de trabalho ou até mesmo para quem quer desenvolver capacidades numa área determinada do mercado laboral.