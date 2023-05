Nas Notícias Como retirar do Banco o seguro de vida associado ao crédito habitação? Por

Aprenda os passos que tem de dar se quiser retirar do Banco o seguro de vida associado ao crédito habitação

Muitas pessoas têm dúvidas se podem retirar do Banco o seguro de vida que está associado ao crédito habitação. É certo que existe essa permissão ditada pela lei, mas não é menos verdade que os clientes dos bancos têm de ler atentamente os contratos que assinam e as cláusulas que ficam implícitas nos acordos feitos. Por isso, é necessário ter prudência e fazer as coisas de forma pensada. Saiba como retirar do Banco o seguro de vida associado ao crédito habitação.

A subida das taxas de juro geralmente inflaciona as prestações da casa e, nesse cenário, os clientes dos bancos procuram soluções para baixar o valor a pagar relativo ao empréstimo habitação e procuram soluções. Uma delas diz respeito ao valor do seguro de vida do crédito habitação.

Muitos dos clientes têm no Banco o seguro de vida associado do crédito habitação e tentam passá-lo para seguradoras, tendo em vista uma eventual baixa dos encargos financeiros.

Só que é necessário perceber, por exemplo, se o contrato do seguro de vida teve impacto em elementos associados aos empréstimos como o valor do spread.

O spread é uma taxa aplicada ao cliente pelo empréstimo. E é comum os bancos darem como ‘prémio’ um spread mais baixo quando os requerentes fazem o seguro de vida na seguradora proposta pelo próprio Banco.

Se quiser mudar, poderá perder essa bonificação. E é fundamental perceber se o agravamento da mensalidade a pagar com aumento do spread justifica ou não a retirada do seguro de vida do Banco.

“Spread é a componente da taxa de juro que acresce ao indexante”, explica o Banco de Portugal, realçando-se que o indexante tem uma taxa de juro que é a referência. Geralmente, a taxa Euribor.

Um spread baixo é sempre ideal para a carteira das pessoas. Mas o Banco geralmente calcula diferentes variáveis como a idade, problemas ou não de saúde e o risco de financiamento para estabelecer qual é o tal custo de financiamento (o denominado spread).

Assim, antes de tirar o seguro de vida do Banco, veja quanto lhe passará a ser cobrado de spread e veja se o valor que lhe é proposto na seguradora para o seguro de vida e quanto irá poupar nos encargos da mensalidade, por exemplo, consegue ser melhor para cobrir uma eventual subida do spread que inevitavelmente o Banco aplicará.

E para isso é essencial usar calculadoras para fazer a simulação e para compreender se consegue ou não reduzir as despesas associadas ao seguro de vida crédito habitação com essa mudança.

Só tem de indicar o valor do crédito habitação em dívida e deixar também a referência a respeito do valor do spread.

Não se esqueça também fundamental destacar qual o preço mensal do seguro de vida aplicado pelo Banco onde tem o seguro de vida e ainda quantas são as prestações, em meses, que faltam até ao final do crédito habitação.

O que devemos ter em atenção ao mudar o seguro de vida?

Quando se quer alterar o seguro de vida associado ao crédito habitação é necessário perceber que a idade avança e o risco para a seguradora será maior quando mais anos você tiver. Por isso, é essencial que esteja devidamente informado sobre o capital segurado. A cobertura é fundamental neste processo.

O seguro de vida geralmente tem várias coberturas. A mais comum é a de eventual morte. Mas existem também coberturas para os casos de invalidez.

E nesse caso é fundamental estar atento a diferentes tipos de invalidez, já que esta pode ser uma Invalidez Total e Permanente (ITP), na qual ficam cobertas incapacidade superior a 60 por cento resultante de doença ou acidente,

E existe uma cobertura por Invalidez Absoluta e Definitiva (IAD), que é associada a uma incapacidade superior a 80 por cento, em virtude de acidente ou doença.

Onde é permitido fazer o seguro de vida para o crédito habitação?

É possível escolher onde fazer esse seguro de vida associado ao crédito habitação. Os clientes do Banco que pedem empréstimos para comprar casa podem fazer este seguro junto do Banco, diretamente com uma seguradora ou através de um mediador de seguros.

Por que o Banco exige que exista um seguro de vida?

O Banco que faz o empréstimo tem de ter garantias de que o requerente vai pagar. Mas existem variáveis que não podem ser controladas, e uma delas é uma eventual situação de morte ou invalidez de quem pede o empréstimo.

Então, como forma de salvaguardar o valor emprestado, o Banco exige que seja feito um seguro de vida. Assim, a entidade bancária fica como credora hipotecária na apólice fixada pelo requerente do crédito habitação em caso de caso de morte ou invalidez.

Deste modo, se está a pensar em retirar o seguro de vida associado ao crédito habitação do Banco saiba que é permitido por lei, até porque não é obrigado a fazer o seguro no Banco. Saiba também que pode provocar-lhe uma poupança mesmo que o spread sofra um agravamento.