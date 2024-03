Nas Notícias “Tourada de anões” volta a Portugal depois de proibida em Espanha Por

A plataforma Basta de Touradas repudia a realização de uma “Tourada de anões“, promovida pela Comissão de Festas da Senhora da Abadia na localidade de Abade de Neiva (Barcelos) no próximo dia 16 de junho de 2024. Está em causa, além do lamentável abuso dos animais, a dignidade humana.

Recorde-se que as touradas com pessoas com nanismo foram proibidas na vizinha Espanha, por decisão do Parlamento em abril de 2023, por serem considerados espetáculos degradantes para pessoas portadoras de deficiência.

Tendo em conta que, em Portugal, a legislação e a Inspeção Geral das Atividades Culturais continuam a permitir os espetáculos com “toureiros cómicos”, não é de admirar que os empresários tragam estes espetáculos para o nosso país.

Além disso, o cartaz do espetáculo marcado para Abade de Neiva, refere ainda a participação de “recortadores”, uma modalidade que não está prevista no regulamento do espetáculo tauromáquico (RET).

Espera-se assim que o Estado português legisle no sentido de proibir determinantemente este tipo de espetáculos degradantes com pessoas com nanismo e que a IGAC atue no sentido de impedir a realização deste espetáculo que não cumpre com as determinações impostas no regulamento tauromáquico.