Nas Notícias Cascais ganha o estatuto platina do Green Destination Por

Cascais já tinha recebido o estatuto Gold deste prémio internacional em 2021

O destino Cascais foi esta semana reconhecido com o prémio Green Destinations “Platina”, na Feira ITB, em Berlim.

A Green Destinations Foundation promove a sustentabilidade dos destinos turísticos, galardoando e certificando os mesmos de acordo com critérios ambientais, culturais, económicos, sociais e de gestão.

Este prémio é um grande reconhecimento pela abordagem sustentável que a região tem para com o turismo.

O nível de certificação Platina é atribuído aos destinos turísticos que se pautam por um código de ética, que fazem uma monitorização rigorosa do turismo, que se baseiam num planeamento estratégico e que têm indicadores de sustentabilidade no âmbito do turismo.

Recorde-se que, em matéria de turismo, Cascais se destacou, recentemente, pelos seus hotéis de praia.

Cascais como um destino “com grande qualidade ambiental”

“Este prémio reconhece Cascais como um destino com grande qualidade ambiental, não apenas pelo que oferece a quem nos visita mas, sobretudo, pelo envolvimento de toda a comunidade no desenvolvimento de soluções ambientalmente justas para as pessoas que aqui vivem”, refere Luís Almeida Capão, Diretor Municipal de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Cascais.

Segundo Luís Almeida Capão, “Cascais tem como objetivo ser o melhor sítio para viver um dia, uma semana ou a vida inteira”.

Por isso, prossegue, Cascais tem incrementado “a área de espaços verdes, o número de árvores plantadas e verificamos o aumento da biodiversidade, tanto nas áreas protegidas como nas urbanas”.

“As hortas comunitárias, a mobilidade suave, os transportes públicos gratuitos e não poluentes, a criação de energia fazem todos parte do presente de Cascais. Este prémio é o reconhecimento do trabalho feito”, conclui.

Compromisso de Cascais com a Sustentabilidade

Ao longo dos anos, Cascais tem-se destacado pelo seu compromisso para com a sustentabilidade, e evidenciado pelos diversos prémios e certificações recebidos.

Desde a conquista do prémio QualityCoast Silver em 2013 até ao recente reconhecimento com o prémio QualityCoast Gold em 2021, Cascais demonstra um compromisso continuado com a proteção do meio ambiente e o bem-estar de sua comunidade.

Este galardão foi anunciado na Feira ITB de Berlim 2024, uma feira dedicada à indústria do turismo.

Este prémio reflete o trabalho que o município tem vindo a realizar no sentido de conseguir obter no futuro a certificação da GSTC (Global Sustainable Tourism Coucil), que estabelece e gere normas globais para viagens e turismo sustentáveis.

Sobre o Turismo de Cascais

O Turismo de Cascais é uma associação privada, responsável pela promoção internacional da oferta turística de Cascais, desde o Lazer ao Golfe, passando pelo Turismo de Negócios e Turismo residencial.

Contribuiu ainda para a promoção internacional da Marca Cascais e dá apoio na organização e angariação de eventos de projeção internacional, bem como de manifestações de animação local.