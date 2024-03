Expo Padel World e João Lagos juntos na realização de grande feira internacional de Padel

A Expo Padel World, Feira Internacional de Padel, contará a partir de agora com o apoio, cooperação e conhecimento de João Lagos, uma personalidade de renome na promoção e evolução do desporto em Portugal e do padel em particular.

João Lagos será uma referência institucional da Expo Padel World e aportará toda a sua experiência na realização de grandes eventos ao projeto.

Figura emblemática do desporto em Portugal, assume apoio institucional e traz para a feira internacional de padel toda sua experiência na realização de grandes eventos mundiais

Expo Padel World “será um êxito estrondoso”

A sua envolvência no desenvolvimento e expansão da Expo Padel World, não só assegura o prestígio, como também a qualidade deste evento, numa modalidade onde uma portuguesa fez história em Madrid.

“É uma honra integrar este evento internacional que se estreia este ano em Portugal. Estou convicto de que a Expo Padel World será um êxito estrondoso e irá ter um impacto extremamente positivo no panorama desportivo português”, declara João Lagos.

“Vai atrair ainda mais aficionados e praticantes para a modalidade, assim como um maior número de marcas interessadas em patrocinar os nossos talentosos atletas”, complementa.

Por seu turno, João Duarte, CEO do YoungNetwork Group, destaca que a colaboração com João Lagos “simboliza um marco importante para a Expo Padel World”.

Este será “um evento imperdível para todos os envolvidos no mundo do Padel”.

“Esperamos que a sua presença inspire a comunidade do Padel, tanto a nível nacional, como internacional, uma vez que João Lagos traz consigo uma riqueza de experiência e paixão pela modalidade, que sem dúvida enriquecerá a experiência de todos aqueles que passem pela Expo Padel World”, conclui João Duarte.

Acérrimo apoiante da criação da Federação Portuguesa de Padel e impulsionador do lançamento do World Padel Tour no panorama nacional e internacional, João Lagos é, desde 2016, peça fundamental na popularização da modalidade a nível nacional e internacional.

Organizou os Campeonatos Mundiais de Padel por equipas masculinas e femininas em Cascais, evento que impulsionou e marcou profundamente a modalidade.

Expo Padel World: Data e Bilhetes

A Expo Padel World – Feira Internacional de Padel irá decorrer nos dias 29 e 30 de junho, na Sala Tejo do MEO Arena, em Lisboa.

Os bilhetes da Expo Padel World já estão à venda, também por via online.