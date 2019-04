Motores Thierry Neuville mais líder do ‘Mundial’ de ralis após triunfo na Argentina Por

Thierry Neuville venceu pela segunda vez o Rali da Argentina, logrando também o seu segundo triunfo consecutivo no Campeonato do Mundo da especialidade, reforçamdo assim o comando do mesmo.

Foi uma vitória que o belga da Hyundai começou a construir no terceiro dia de prova, quando manteve a sua consistência e os seus dois principais adversários, Ott Tanak e Sebastien Ogier, sossobraram.

Hoje Neuville partia com mais de 45 segundos de vantagem sobre Andreas Mikkelsen, seu companheiro de equipa, e apesar do bom andamento imprimido pelo norueguês no começo do dia, o líder do campeonato conseguiu responder e até ampliar um pouco a diferença para o nórdico.

Para além de vencer, o belga ainda pôde celebrar a ‘dobradinha’ da Hyundai, que sai da América do Sul no comando do campeonato de construtores, numa prova onde Mikkelsen se ‘reabilitou’ perante a equipa dada a forma como conseguiu a segunda posição.

Ogier limitou os ‘danos’ ao conseguir a terceira posição final, graças à vitória na ‘Power Stage’, onde Kris Meeke perdeu o lugar mais baixo do pódio devido a um furo, que o fez perder mais de seis segundos para o Campeão do Mundo.

Ainda assim o britânico – que venceu a primeira especial de hoje – foi o melhor representante da Toyota no país das pampas, depois do atraso de Tanak no terceiro dia. A quinta posição de Jari-Matti Latvala serviu de ‘magro’ consolo à equipa liderada por Tommi Makinen.

De facto um ‘forcing’ do finlandês permitiu-lhe ‘roubar’ o quinto posto a Dani Sordo neste último dia da prova sul-americana, embora isso seja irrelevante para Tanak, cuja oitava posição o fez atrasar na disputa pelo campeonato.

Classificação final

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 3h20m54,6s

2º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 48,4s

3º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 1m04,8s

4º Kris Meeke/Sebastian Marshall (Toyota) + 1m062s

5º Jari-Matti Latvala/Mikka Anttila (Toyota) + 1m21,1s

6º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 1m26,7s

7º Teemu Suninen/Markko Salminen (Ford) + 4m57,3s

8º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) + 14m24,8s

9º Mads Ostberg/Torsten Eriksen (Citroën) + 14m28,5s

10º Pedro Heller/Juan Diaz (Ford) + 20m14,5s