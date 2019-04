Taxa de participação de 60,7% nas eleições de Espanha às 18:00 quase 10% mais do que em 2016

A taxa de participação nas eleições gerais de Espanha era de 60,7 por cento às 18:00 (17:00 em Lisboa) de hoje, quase 10 pontos percentuais acima da mesma taxa nas eleições anteriores, de 26 de junho de 2016, segundo dados oficiais.

O secretário de Estado da Comunicação, Miguel Ángel Oliver, sublinhou em conferência de imprensa que “a jornada está a caraterizar-se por uma grande normalidade”.

Os espanhóis podem exercer o seu direito a votar até às 20:00 (19:00) para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais, havendo ainda eleições regionais na Comunidade Valenciana.

A essa hora serão conhecidas as projeções encomendadas por vários órgãos de comunicação social e às 22:30 (21:30) a ministra porta-voz, Isabel Celaá, acompanhada pelo ministro do Interior (Administração Interna), Fernando Grande-Marlaska, darão uma conferência de imprensa com os resultados provisórios da votação.

Os estudos de opinião feitos nos últimos dias indicaram que haverá cinco partidos que terão mais de 10 por cento de votos, sendo o PSOE (socialista) o favorito com cerca de 30 por cento, longe da maioria absoluta, seguido do PP (Partido Popular, direita) com quase 20 por cento e um grupo de três partidos entre 10 e 15 por cento: Cidadãos (direita liberal), Unidas Podemos (extrema-esquerda) e Vox (extrema-direita).