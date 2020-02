Motores Para Thierry Neuville o Rali da Suécia será complicado em neve Por

Thierry Neuville está preparado para enfrentar um Rali da Suécia difícil com a falta de neve. Algo que diz ser ‘complicado’.

O belga da Hyundai venceu em Monte Carlo, pelo que na prova escandinava irá ‘abrir a estrada’, passando pelas classificativas antes dos seus mais diretos adversários.

Para colmatar a falta de neve os organizadores desta segunda prova do Campeonato do Mundo encurtaram o percurso, pelo que os concorrentes terão de se adaptar às condições.

“Um Rali da Suécia ideia é uma prova com muita neve, taludes elevados e as estradas com gelo. Essas seriam as condições perfeitas para evoluirmos com toda a confiança possível. Quando a estrada tem muita neve oferece-nos uma boa aderência e podemos ir a fundo”, salienta Neuville.

O líder do campeonato já venceu a prova sueca em 2018, mas admite que este ano as coisas se apresentam difíceis: “Haverá visivelmente menos neve que nas edições anteriores, e isso tornará as coisas mais complicadas sem neve nas especiais”.

“Os nossos pneus serão muito estreitos e não irão funcionar da mesma maneira em estradas de terra. O ritmo será mais elevado sem os taludes e isso vais ser menos interessante. Continuamos a fazer figas para que a neve chegue”, acrescenta Neuville.