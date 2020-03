Motores Thierry Neuville é o primeiro líder no Rali do México Por

Thierry Neuville tornou-se no primeiro líder do Rali do México, disputadas as primeiras especiais da prova centro-americana do Campeonato do Mundo da especialidade na quinta-feira à noite.

O belga da Hyundai conseguiu uma vantagem de 1,1s sobre Elfyn Evans após os dois curtos troços cronometrados que compunham o primeiro dia do evento.

Sendo que atrás dos dois primeiros se colocou Ott Tanak, no segundo dos Hyundai i20 Coupé WRC, a 1,9s de Neuville, e antecendo Teemu Suninen, no melhor dos Ford Fiestar RS WRC da M-Sport, com Dani Sordo a completar o top cinco no terceiro Hyundai, a três décimas do finlandês.

Neste primeiro ‘aperitivo’ Sebastien Ogier, no segundo Toyota Yaris WRC, foi o sexto melhor, perdendo dois segundos e meio para o líder, batendo Gus Greensmith no segundo Ford da M-Sport e Kalle Rovanpera, no terceiro Toyota.

Classificação

1º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) 1m56,6s

2º Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota) + 1,1s

3º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Hyundai) + 1,9s

4º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 2,0s

5º Dani Sordo/Carlos del Barrio (Hyundai) + 2,3s

6º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) + 2,5s

7º Gus Greensmith/Elliott Edmonson (Ford) + 4,0s

8º Kalle Rovanpera/Juho Halttunen (Toyota) + 4,0s

9º Esapekka Lappi/Janne Ferm (Ford) + 4,6s

10º Oliver Solberg/Aaron Johnston (Volkswagen) + 6,4s