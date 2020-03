Motores Temporada de Ralicross já arrancou em Sever do Vouga Por

A temporada 2020 do Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy (PTRX) 2020 já arrancou, com a primeira jornada da prova inaugural em Sever do Vouga.

Na pista do Alto do Roçário já se realizaram os primeiros treinos e os primeiros embates nas categorias de Iniciação, Nacional 2 RM, SuperCars, Nacional A 1.6, Super 1600 e Kartcross.

Na classe ‘rainha’ Joaquim Machado conseguiu tirar bom partido do seu Peugeot 206 S1600 e foi o melhor e o único a rodar na marca de 38 segundos. Mas os seus adversários diretos não ficaram muito longe, com os seis concorrentes seguintes a ficarem todos no segundo 39. Casos de Sérgio Dias (Renault Twingo), João Novo (Citroën C2), Nuno Araújo, Skoda Fabia MK3), Rogério Sousa (Ford Fiesta S1600) e Bruno Gonçalves (Citroën Saxo Kit Car).

Já na Nacional A 1.6 Pedro Tiago fez valer o seu Citroën Saxo Cup com o qual se sagrou campeão em 2019 e foi o mais rápido, com uma volta em 39,9s. Mas a menos de um segundo ficaram Rafael Rocha e Américo Sousa, que tripulam modelos idênticos.

Nos SuperCars foi para já Federico Santos quem ‘ditou as leis’. O piloto do Mitsubishi Lancer Evo VI rodou em 41,2s, batendo Daniel Pacheco e o seu Subaru Impreza por duas décimas.

Fernando Silva, em Seat Ibiza TDi assinou o melhor tempo da Nacional 2 RM (41,2), superando Hugo Santos (Honda Civic Type-R, Luís Carvalho (Peugeot 206) e João Oliveira (Peugeot 206 GTi) – todos dentro da ‘casa’ dos 41 segundos.

Entre os Iniciados Gonçalo Novo mostrou que está em Sever para vencer. Levou a melhor sobre André Monteiro, mas a diferença entre o piloto do Toyota Starlet e o do Toyota Corolla foi apenas de quatro décimas. Rafael Rêgo, em Peugeot 106 Xsi, foi o terceiro mais rápido, a um segundo do mais rápido.

Jorge Gonzaga, com uma volta em 35,6s, deu-lhe o melhor tempo no Kartcross. No entanto atrás do piloto do LBS RX01 Pedro Rosário e o seu Semog Bravo gastou apenas mais uma décima, enquanto Luís Almeida, em LBS RX01, foi o terceiro mais rápido