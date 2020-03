Motores Toques comprometem resultado de Pedro Rosário em Sever do Vouga Por

Pedro Rosário esperava lutar pela vitória na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) 2020.

Na pista do Alto do Roçário o piloto mostrou andamento para discutir as posições cimeiras na final de Kartcross mas toques nesse derradeiro confronto acabaram por atirá-lo para uma posição final nada condizente com o que tinha evidenciado até então.

Logo nos treinos Pedro Rosário confirmou aquilo que se esperava dele ao conseguir o segundo melhor tempo. Nas três corridas de qualificação lutou pelo domínio e, chegando ao fim dessa fase da prova, num sólido segundo lugar, que lhe dava uma posição na primeira fila da grelha de partida para a hora de todas as decisões.

Antes da final mostrava-se o piloto “muito satisfeito”, sobretudo por verificar que não estava “assim tão velho” e que conseguia “ombrear com todos os jovens valores que começam a despontar na modalidade”.

Mas a derradeira e decisiva corrida seria nefasta para as aspirações de Pedro Rosário, que até partiu bem. E estava no comando quando tudo se precipitou. “Sofri um toque de corrida danificando o meu Kartcross. Fiquei com uma manga de eixo partida e a direção completamente desalinhada, caindo para último com o pião que fiz e com o tempo que perdi até voltar a arrancar”, explicou.

Apesar do seu veículo estar bastante afetado o piloto “em busca do prejuízo” e ainda conseguiu recuperar quatro posições, “num pelotão extremamente competitivo, mas, apesar de todo o meu esforço, já não deu para chegar aos lugares da frente, que, em circunstâncias normais”, estava ao seu alcance.

A 11ª posição final acabou por ser o resultado possível, mas deixa Pedro Rosário dececionado: “Sinto um amargo de boca, mas, ao contrário do ano passado, acreditamos que podemos lutar pelas vitórias. Temos muito a trabalhar para melhorar alguns pontos do carro e melhorar o meu ritmo de corrida”.

“Acreditamos que este tempo de paragem, irá permitir fazer pequenas melhorias, no entanto estamos com muitas limitações impostas para nos proteger da pandemia que nos aflige. Espero que o campeonato seja retomado. Seria um bom sinal, porque significaria que esta pandemia tinha sido debelada, para bem da saúde de todos”, conclui o piloto.