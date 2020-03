Motores Pedro Tiago traído pela mecânica em Sever Por

Pedro Tiago teve um fim de semana complicado em Sever do Vouga, na primeira prova do Campeonato de Portugal de Ralicross (PTRX) 2020.

Na pista do Alto do Roçário o bicampeão nacional da Divisão A 1.6 foi traído pela mecânica do seu Citroën Saxo, que logo no começo da competição começou a evidenciar problemas.

Embora tenha abordado esta primeira prova de época “confiante”, devido à forma como a preparou, “as surpresas e os revezes”, próprios do desporto motorizado, acabaram por limitar a exibição de Pedro Tiago.

Na manga inicial, o motor do Citroën Saxo falhou e forçou o “a rodar num ritmo muito lento, tudo fazendo para tentar chegar ao fim da manga, pensando nos pontos necessários para estar na final”.

“Logo ali suspeitei que o problema seria sério e, mal cheguei à assistência, percebemos que não seria possível alinhar na segunda manga e que estávamos perante um trabalho que iria exigir muitas horas”, explica Pedro Tiago.

Depois de uma ‘noitada’ para a equipa de mecânicos, na manhã de domingo o Citroën Saxo já rugia e estava pronto para os desafios da jornada final. O piloto destaca “o magnífico trabalho da minha equipa. Estiveram praticamente todo o fim do dia de sábado e toda a madrugada a trabalhar para solucionarem o problema. Foram enormes”.