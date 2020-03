Motores Miguel Barbosa lidera Baja ACP Santiago Cacém/Grândola Por

Miguel Barbosa e Miguel Velosa lideram a competição de automóveis da Baja ACP Santiago do Cacém/Grândola, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno | AM48.

A dupla da Toyota Hilux Overdrive do BP Ultimate Team, conseguiu uma vantagem superior a um minuto e meio sobre João Ramos e Victor Jesus, em carro idêntico, no primeiro dia do evento organizado pelo ACP.

No terceiro posto colocaram-se Alejandro Martins e José Marques em Mini JCW Rally, mas já a mais de 3m21s dos líderes, depois de um prólogo onde Miguel Barbosa levou a melhor, tal como nos dois setores seletivos hoje realizados – o primeiro com 60,12 quilómetros e o segundo com 41,49 quilómetros.

O piloto de Lisboa, que regressou este ano ao todo-o-terreno a tempo inteiro depois de alguns anos nos ralis, estava naturalmente satisfeito no final da tirada: “O dia correu bastante bem. Vencemos o prólogo e os dois setores seletivos. Os troços estão muito difíceis com muita areia, mas estamos satisfeitos com a margem que conseguimos e estamos a preparar o carro para amanhã continuar a atacar”.

Já João Ramos lamentou alguns percalços que o deixaram ligeiramente atrás de Miguel Barbosa: “No primeiro setor perdemos-nos e no segundo enganamos-nos. Perdemos algum tempo e estamos certos de que a diferença seria menor para o Miguel. Mas amanhã há um setor seletivo muito longo e vamos dar o nosso melhor”.

“Fiz o que estava ao meu alcance e estou contente com o terceiro lugar”, referiu por sua vez Alejandro Martins, ao mesmo tempo que salientou alguns percalços que também ele sofreu ao longo desta primeira jornada.

Tal como o piloto do Mini JCW Rally, também o campeão nacional Tiago Reis perdeu algum tempo, pois no seu Mitsubishi Racing Lancer o piloto nortenho segue a mais de 3m43s de Miguel Barbosa, fechando Alexandre Ré o top cinco, aos comandos do Can AM Maverick X3, embora já a mais de 5m20s do líder da prova.