Nas Notícias Taxa de ocupação dos cuidados intensivos nos 54 por cento Por

A taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos é de 54 por cento, segundo dados do Ministério da Saúde. Um terço dos pacientes naquelas unidades padece de covid-19.

Cerca de um terço das camas de cuidados intensivos estão ocupadas por doentes com covid-19, esclareceu hoje o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

“Temos no dia de hoje uma taxa de ocupação de cerca de 54 por cento, tem rondado, o que reflete mais uma vez a nossa capacidade de expansibilidade”, destacou ainda o governante, na conferência de imprensa diária sobre números da pandemia.

Com a evolução da covid-19, em Portugal, tem-se registado uma tendência de descida do número de pacientes com o novo coronavírus em cuidados intensivos.

Portugal regista 1231 mortos, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção Geral da Saúde, divulgado nesta segunda-feira, o que representa mais 13 vítimas mortais, nas últimas 24 horas.

Relativamente ao número de infetados, há agora 29 209 pacientes, mais 173 do que ontem.