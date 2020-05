Nas Notícias Como comprar máscaras online (certificadas, reutilizáveis, ou para criança) de forma segura? Por

Onde comprar máscaras online, reutilizáveis ou não, para adulto e para criança, com a garantia de que são certificadas? Como saber se garantem a segurança pretendida? Com a pandemia, temos de saber conviver com a covid-19. E há perguntas que não podem ficar sem resposta.

De todas as questões levantadas pela pandemia, e com os cuidados a adotar, a utilização das máscaras tem sido a mais complexa. Este facto deve-se às inúmeras questões que estão associadas a este equipamento – com o qual temos de aprender a viver.

Desde logo, a garantia de que as máscaras, reutilizáveis ou não, oferecem segurança. Como saber se estamos a comprar material que vai, efetivamente, cumprir os fins a que se destina? Como ter a certeza de que estamos a comprar máscaras online de forma segura? Como evitar burlas e ter a certeza de que as máscaras que pretendemos comprar nos vão proteger do contágio?

A certificação garante tranquilidade ao consumidor. E há uma entidade, o Citeve, que atribui esse selo de qualidade às máscaras produzidas pelas diversas empresas portuguesas. A certificação só é atribuída depois de testado e aprovado o equipamento de proteção.

O Citeve atribuiu um selo (Máscaras – COVID-19 Aprovado) que torna possível aos “consumidores e produtores reconhecer máscaras ou matérias-primas que foram testadas e validadas por uma entidade independente, com laboratórios acreditados”.

“Este elemento distintivo informa também se se trata de uma máscara de uso único ou se é reutilizável e, neste caso, a indicação do número de vezes que poderá ser lavada sem afetar o seu desempenho, bem como qual o tipo de utilização para que foi aprovada: uso profissional ou uso geral”, esclarece o Citeve.

As listas são atualizadas de forma recorrente, com categorização por tipo de utilizador das máscaras destinadas à utilização no âmbito da covid-19.

Essas certificações garantem que as especificações técnicas determinadas pelo Ministério da Saúde e Ministério da Economia e Transição Digital são respeitadas.

Como utilizar uma máscara corretamente?

Os diversos materiais de proteção que a covid-19 irá tornar objetos do nosso dia a dia (desde máscaras (reutilizáveis ou descartáveis, luvas ou viseiras) têm especificações técnicas que convém ter em consideração. Desde logo, o tecido utilizado, quantas camadas de filtragem, ou o tempo de utilização.

Não menos importante do que comprar a máscara, é saber utilizá-la. Não surpreende que estejamos impreparados para o correto uso deste equipamento de proteção.

Além do uso correto da máscara, não esqueça o leitor de que há outros comportamentos essenciais a adotar, para prevenir infeção. Este vídeo resume os principais:

Também como efeito da pandemia, a compra online tem cada vez mais adeptos. E é fácil, adotando naturais cuidados, comprar através de um computador, sem necessidade de deslocação a uma loja física.

A pandemia da covid-19 tornou as ferramentas online essenciais ao nosso dia a dia, em bens que se tornaram essenciais, como as máscaras.

Outra boa notícia é a facilidade de aquisição sem sair de casa, com diferentes métodos de pagamento, todos eles seguros.