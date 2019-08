Supertaça: Caio Lucas e André Almeida ausentes dos convocados do Benfica

O extremo brasileiro Caio Lucas, lesionado, e o defesa André Almeida ficaram hoje fora dos convocados do Benfica para o encontro da Supertaça de futebol, frente ao Sporting, num lote que conta com o reforço Carlos Vinícius.

Apesar de já estar a treinar sem limitações, André Almeida, que não jogou qualquer particular, está sem ritmo, enquanto Caio Lucas padece de um “estiramento na região posterior da coxa esquerda”, segundo o boletim clínico dos ‘encarnados’.

No Estádio do Algarve, no domingo, também não vão estar David Tavares, Jhonder Cádiz e Gedson Fernandes, todos por lesão, e ainda Svilar, Conti, Fejsa e Zivkovic, por opção.

Quanto ao ponta de lança Carlos Vinícius, a mais recente contratação, ao Nápoles, entra na lista de 20 eleitos de Bruno Lage, que ainda tem de prescindir de dois jogadores para a ficha do jogo.

Sporting e Benfica disputam no domingo a 41.ª edição da Supertaça, no Estádio do Algarve, a partir das 20:45.

Lista dos 20 convocados:

– Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

– Defesas: Ebuehi, Nuno Tavares, Ferro, Grimaldo, Jardel e Rúben Dias.

– Médios: Taarabt, Florentino, Chiquinho, Gabriel, Cervi, Samaris, Pizzi e Rafa.

– Avançados: Jota, Raúl de Tomás, Carlos Vinícius e Seferovic.