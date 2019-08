Motores Ott Tanak à beira da sua segunda vitória no Rali da Finlândia Por

Depois de uma manhã atribulada, em que conseguiu recuperar a liderança da prova, Ott Tanak conseguiu manter o comando do Rali da Finlândia.

O estónio da Toyota impôs-se numa das especiais da tarde, Esapekka Lappi outra e com isso o finlandês da Citroën termina o dia a pouco mais de 16 segundos do líder.

Será entre Tanak, que procura a sua segunda vitória na prova finlandesa do ‘Mundial’ de Ralis, e Lappi, que quer conseguir o seu primeiro triunfo no rali, que se joga o êxito no país dos mil lagos. Quatro especiais que no domingo decidirão tudo.

A jornada matinal foi fatal para as aspirações de Kris Meeke, devido à sua saída de estrada, e também para Jari-Matti Latvala, uma vez que o furo sofrido o deixou à mercê de Esapekka Lappi e depois o fez descer para o terceiro posto, partindo para a tirada de amanhã a mais de uma dúzia de segundos do seu compatriota da Citroën.

Parece eminente mais um êxito da Toyota, restando à Hyundai tentar mitigar as perdas, com o quarto posto de Andreas Mikkelsen, que a mais de 50 segundos já não parece capaz de chegar ao pódio. O norueguês tem ainda a missão de evitar que Sebastien Ogier marque mais pontos do que os do quinto lugar, ainda que o Campeão do Mundo parta para a derradeira etapa a somente 2,6 segundos do quarto classificado.

Problemas no trem traseiro do seu Hyundai i20 WRC fizeram Craig Breen perder tempo e descer ao sexto lugar, à frente de Thierry Neuville, que poderá beneficiar de um jogo de equipa para subir mais uma posição, ainda que o belga da Hyundai possa tentar ainda na ‘Power Stage’ mitigar a perda pontual para os seus dois rivais na corrida ao cetro.

Classificação após a 19ª PE

1º Ott Tanak/Martin Jarveoja (Toyota) 2h08m49,4s

2º Espekka Lappi/Janne Ferm (Citroën) + 16,4s

3º Jari-Matti Latvala/Mikka Attila (Toyota) + 28,8s

4º Andreas Mikkelsen/Anders Jaeger (Hyundai) + 50,5s

5º Sebastien Ogier/Julien Ingrassia (Citroën) + 53,1s

6º Craig Breen/Paul Nagle (Hyundai) + 59,1s

7º Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (Hyundai) + 1m19,3s

8º Teemu Suninen/Jarmo Lehtinen (Ford) + 2m05,3s

9º Gus Greensmith/Elliot Edmonson (Ford) + 4m09,7s

10º Kalle Rovanpera/Jonne Halttunen (Skoda) + 6m33,5s