Desporto Soares de Oliveira garante equilíbrio das contas mesmo que Benfica falhe Champions Por

Administrador da SAD encarnada fala de uma maior disponilibidade de tesouraria que permitirá “mitigar” impactos de uma não participação na Liga dos Campeões. Se o Benfica não conquistar o título, terá de passar por pré-eliminatórias.

Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica responsável pela área financeira, garante que o clube da Luz partirá para a nova época com uma posição “mais favorável”, mesmo que falhe a qualificação para a Liga dos Campeões.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, Soares de Oliveira admitiu o cenário de não apuramento para a principal prova europeia de clubes. Essa situação suscita preocupação, mas a atual situação financeira do Benfica permitirá “mitigar” impactos.

“No nosso caso, como partimos para a próxima época com uma posição mais favorável de disponibilidades de tesouraria, acreditamos que conseguiremos mitigar, ainda que parcialmente, o possível impacto de uma eventual não participação na Liga dos Campeões”, referiu.

Caso o Benfica termine o campeonato na segunda posição, os encarnados terão de realizar eliminatórias de acesso à Champions (apenas o primeiro classificado ruma à fase de grupos de forma direta).

E para prevenir danos de tesouraria, o clube avançou com um empréstimo obrigacionista. Domingos Soares de Oliveira não acredita que o mau momento desportivo – que levou à rescisão de contrato com o treinador Bruno Lage – possa interferir no sucesso do empréstimo obrigacionista.

O responsável lembra que há no histórico de 16 anos de emissões diversas operações semelhantes que foram bem sucedidas apesar do “ambiente adverso” proveniente do relvado.

Uma vez que em os empréstimos obrigacionistas têm registado mais procura do que oferta, Domingos Soares de Oliveira antevê igual comportamento do mercado, perspetivando um encaixe de 35 milhões de euros.

Em relação ao próximo mercado de transferências, Soares de Oliveira indica que um “eventual enfraquecimento do mercado” está a ser visto com tranquilidade por parte da direção do Benfica.

“As disponibilidades atuais de tesouraria do grupo, acrescidas do montante que vier a ser obtido com esta emissão, permitem encarar um eventual enfraquecimento do mercado de transferências com uma relativa tranquilidade”, concluiu.