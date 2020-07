Ciência Os sete ‘pecados’ do chocolate que ainda não teve o prazer de descobrir… Por

No âmbito do Dia Mundial do Chocolate, que se assinala amanhã, dia 7 de julho, a médica e nutricionista Sandra Alves enumera as sete propriedades benéficas do chocolate para a saúde.

Por: Dr.ª Sandra Alves*

A história do chocolate remonta à civilização maia que produzia uma bebida amarga a partir das sementes de cacau – o xocoatl – à qual se atribuíam propriedades curativas e afrodisíacas. Com a conquista do império asteca pelos espanhóis, a bebida de cacau chegou à Europa. Durante 100 anos, permaneceu no segredo da aristocracia espanhola e só no século XVI chegou ao resto da Europa.

Ao cacau se atribuem sete propriedades benéficas para a saúde, que vamos agora juntos descobrir:

1. Reduz o risco de eventos cerebrovasculares (acidente vascular cerebral) e cardiovasculares

Apesar de alguma controvérsia, são vários os estudos que associam o consumo moderado, em homens e mulheres saudáveis, de chocolate negro com mais de 70% de cacau (mais evidência ainda se com mais de 85%) a um menor risco de eventos cerebrocardiovasculares, entre os quais o acidente vascular cerebral que é a primeira causa de morte, em Portugal

2. Elevada riqueza nutricional

O chocolate negro é uma fonte importante de fibra, ferro, magnésio, cobre, manganésio e potássio, tornando-o altamente privilegiado pelos atletas e desportistas na reposição das perdas que decorrem da maioria destes nutrientes durante a atividade física. A sua elevada densidade energética é o seu senão, chegando a fornecer cerca de 600 kcal por 100 g de produto, motivo pelo qual o seu consumo deve ser moderado.

3. Fonte considerável de antioxidantes

A sua atividade antioxidante contra os radicais livres, conferida pela sua riqueza em polifenóis, flavonóides, catequinas, entre outros, tornam o cacau num interessante escudo antienvelhecimento.

4. Melhoria do fluxo do sangue e redução da pressão arterial

A ação dos flavonóides sobre o endotélio vascular conduz à produção de óxido nítrico, contribuindo para melhorar o fluxo do sangue e reduzir a tensão arterial em pessoas saudáveis.

5. Diminuição do colesterol “mau”

Alguns estudos demonstram que o cacau em pó pode ser benéfico na redução do mau colesterol (colesterol-LDL), diminuindo o risco de aterosclerose.

6. Melhoria da função cerebral

Tem prazer a comer chocolate? A sua riqueza em triptofano contribui para a produção de serotonina, um neurotransmissor cerebral relacionado com o bem-estar. Por outro lado, o chocolate causa aumento das endorfinas que melhoram o humor. Além de melhorar o fluxo sanguíneo no cérebro, o chocolate negro e o cacau possuem cafeína e teobromina, importantes estimulantes cerebrais.



No entanto, não se engane! O chocolate não é todo igual! O benefício do chocolate para a saúde prende-se com o cacau. Quanto mais cacau na sua constituição tiver o chocolate, mais escuro ele é e, portanto, mais saudável.

Dicas? O ideal é usar o cacau em pó por ser 100% cacau, sem adição de açúcar e outros produtos resultantes do processamento.



Chocolate branco tecnicamente não é chocolate. Não tem massa de cacau, tem apenas manteiga de cacau. Logo, perde todos estes benefícios.

Se prefere chocolate em barra, quanto maior o teor de cacau, melhor. Como escolher?

Olhe para a lista de ingredientes e escolha aquele que na lista de ingredientes apresente o cacau como primeiro ingrediente da lista, porque isto quer dizer que esse é o ingrediente que mais abunda nesse chocolate.

Evite chocolates que em vez de manteiga de cacau, possuem gordura hidrogenada na sua lista de ingredientes, pois são “fracos” chocolates.

Se puder escolher um chocolate sem adição de açúcar, melhor ainda.

Regra prática: consumir um ou dois quadradinhos de chocolate por dia são o suficiente para atingir ganhos.

Acabou de ler este artigo e ainda procura pelo sétimo benefício?

Afrodisíaco, conhecido como o alimento dos deuses!!!

*Dr.ª Sandra Alves, médica e nutricionista e membro da Sociedade Portuguesa do AVC