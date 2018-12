Benfica Sauditas dão Rui Vitória como certo no Al Nassr já em janeiro Por

Os jornais sauditas têm avançado que Rui Vitória, o treinador do Benfica, vai assumir o comando técnico do Al Nassr já em janeiro.

Hoje, foi a vez do Kooora, um dos maiores portais desportivos da região, dar Rui Vitória como estando “a dois dias” de assinar.

Ontem, tinha sido a versão saudita da televisão Al Jazira (do Catar) a garantir que o treinador do Benfica ia assinar pelo Al Nassr durante o fim de semana.

Recorde-se que Rui Vitória esteve despedido da Luz durante algumas horas, com Luís Filipe Vieira a mudar de ideias durante a noite.

Na primeira vez que falou depois do despedimento-e-regresso, o treinador deu a entender que recebeu convites de outros clubes.

“Era muito fácil estar a apanhar o avião para outro lado. Seria fácil. Íamos embora e estaríamos descansados. Mas ainda há trabalho para fazer. Assumimos que ficar era a melhor solução”, afirmou.

Com contrato até 2020, Rui Vitória tem uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.

O Al Nassar, segundo no campeonato saudita (a dois pontos, mas com menos um jogo, do Al Hilal de Jorge Jesus), é atualmente orientado por um antigo treinador do Benfica: Hélder Cristóvão, que orientou a equipa B dos encarnados.