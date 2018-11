Benfica “Era muito fácil estar a apanhar o avião para outro lado”, diz Rui Vitória Por

“Era muito fácil estar a apanhar o avião para outro lado. Seria fácil. Íamos embora e estaríamos descansados. Mas ainda há trabalho para fazer. Assumimos que ficar era a melhor solução. E há muito para ganhar”, disse Rui Vitória, na reação à decisão de Luís Filipe Vieira, que ponderou despedir Vitória, mas optou pela continuidade.

Rui Vitória fez a antevisão do jogo com o Feirense, que se disputa amanhã, no Estádio da Luz, a partir das 18h00.

É a primeira conferência após a declaração de Luís Filipe Vieira, na qual o presidente do Benfica referiu que a rescisão de contrato com o treinador esteve em cima da mesa.

Vieira concedeu um voto de confiança a Vitória e o treinador saberia que esse seria o tema principal da conversa com os jornalistas. E não fugiu às perguntas.

Contou detalhes da reunião com o presidente.

“Vivi a semana de forma intensa. A decisão é conjunta. Olhámos um para o outro e considerámos que era esta a melhor decisão. E agora vejo a equipa em quatro frentes. Estou envolvido neste projeto até à raiz. E não vou abandoná-lo. Depois da decisão do presidente, estou pronto para a batalha”, disse.

O técnico defende que sair seria a opção mais fácil. Sugere que tinha propostas, mas garante que o objetivo de carreira não passa por outras paragens.

“Era muito fácil estar a apanhar o avião para outro lado. Seria fácil. Íamos embora e estaríamos descansados. Mas ainda há trabalho para fazer. Assumimos que ficar era a melhor solução. E há muito para ganhar”, referiu, confrontado com uma pergunta sobre se sentia um treinador a prazo no Benfica.

Esta declaração suscitou uma pergunta: recebeu algum convite para sair? “É irrelevante responder. Não estou aqui para dizer que clubes me contactaram. Nunca é por dinheiro que me oriento”, respondeu.

Rui Vitória fez um apelo à união: “Se não nos unirmos, vamos estar a dar forças ao adversário. O caminho é a união. Quando estamos fortes, é muito difícil sermos derrotados”.

“Não foi por qualquer dinheiro que vim para o Benfica. É importante que as pessoas que saibam disto”, com um tom de voz forte e incisivo.

“Custou muito ganhar um tetra. Quem está a chegar tem de perceber o que é o Benfica. Caso contrário, não está cá a fazer nada”, afirmou também, quando confrontado com as palavras de Luís Filipe Vieira dirigidas a alguns jogadores.

O técnico encarnado assumiu ainda que “há mudanças por fazer” e sente que “os jogadores estão envolvidos” nesse espírito.

Para os adeptos, uma garantia: “Vão sentir orgulho na equipa”.

Prometendo “mudanças”, não no que diz respeito às escolhas de jogadores, Vitória acredita que o Benfica vai melhorar. E repete sempre o discurso da união: “Unidos, dentro e fora de campo, somos muito fortes. Apoiem estes jogadores, apoiem esta equipa”.