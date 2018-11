Desporto “É para jogar à Benfica, com garra não é lento, lento”, exige Vieira Por

Luís Filipe Vieira garantiu aos jornalistas que Rui Vitória continuará a ser o treinador dos encarnados. O presidente do Benfica não escondeu que foi equacionada a continuidade, ou não, do treinador mas diz que “hoje no Benfica ficou tudo muito claro uns com os outros”. “É para jogar à Benfica, com garra não é lento, lento”, exigiu.

“Vamos diretamente ao assunto, sem rodeios e vamos ser práticos”, começou por dizer, reconhecendo que “há um descontentamento” mas “é importante que o Rui Vitória continue”.

Em conferência de imprensa, contando a seu lado com Rui Costa e Domingos Soares de Oliveira, Vieira explicou que “a decisão tomada foi muito amadurecida”.

“Comuniquei logo às 7h30 ao Tiago Pinto. Quando Rui Vitória chegou, falámos e disse-lhe o que achava sobre o Benfica e a sua continuidade”, salientou.

“Não vamos esconder que comentámos e falámos ontem [quarta-feira] sobre a continuidade ou não de Rui Vitória”, disse o líder encarnados, seguro de que está a ir pelo caminho “certo”.

“Continuo a acreditar” na conquista de todos os títulos, avisou Luís Filipe Vieira, mencionando os vários jogadores das camadas jovens lançados por Rui Vitória na equipa principal e os títulos que conquistou nas duas primeiras épocas.

“A responsabilidade é minha”, disse Vieira, que dormiu no Seixal e confessou que passou “a noite a refletir”.

“Continuo a pensar que ele é o homem certo no lugar certo. O tempo o dirá. Temos uma SAD e administradores, nem todos pensamos da mesma forma mas depois de uma decisão estar tomada defendemos essa ideia. Quando fui eleito foi para tomar decisões. No dia em que o Benfica for comandado de fora para dentro algo está mal. O Benfica é comandado de dentro para fora há 17 anos e comigo assim vai continuar.”

O presidente do Benfica lembrou ainda que “já uma vez” ficou “isolado” numa decisão e o tempo deu-lhe razão.

Aos jornalistas, Vieira confessou ainda que Vitória irá continuar a ser o técnico da equipa “salvo se acontecer um imprevisto” mas está crente de que o treinador está “comprometido com o Benfica” e que é “o homem certo para o lugar certo”.

Luís Filipe Vieira referiu ainda que uma mudança de treinador seria “prejudicial” para o projeto do Benfica e confirmou também que o técnico colocou o lugar à disposição.

“Ele disse-me que não queria ser problema para o Benfica e não queria receber indemnização do Benfica.”

Na conversa com os jornalistas, Vieira foi ainda questionado de como fica agora Rui Vitória e, aí, o presidente do Benfica deu o exemplo de Jorge Jesus para responder.

“O Jorge Jesus também teve os dois pés fora…”

O presidente das águias lembrou o “projeto” de formação e questionado sobre se o nome de Jesus foi falado para render Rui Vitória, explicou que Jesus “nunca foi contactado” para orientar as águias, nos últimos tempos.

“Ninguém me pode proibir de falar com ele [Jesus] mas nunca foi mencionado por mim para ser o futuro treinador do Benfica. Agora, do futuro não posso saber, daqui a pouco posso cair ali para o lado, não sei.”

Na conferência de imprensa, Vieira explicou que recebeu ao longo do dia chamadas de vários treinadores que se mostraram disponíveis para treinar o clube da Luz mas deixou uma coisa clara…

“Nenhum treinador virá para o Benfica a pensar que fará o projeto dele e não o projeto do Benfica. Orgulho-me muito de ter dito que o futuro das seleções de Portugal iam ser formados aqui. Hoje, a grande maioria das seleções são formadas no Caixa Futebol Campus. Não podemos andar da esquerda para a direita.”

Contestado pelos adeptos, Rui Vitória vai manter-se no comando técnico das águias e Vieira pediu apoio ao técnico.

“Não é só o Rui Vitória que tem culpas, há mais gente. Dentro do balneário, ficou tudo muito claro. É para jogar à Benfica, com garra, e não é para jogar lento, lento, lento. Todos ficaram a perceber isso.”

Nas últimas horas, o nome de Rui Vitória foi colocado ‘na porta de saída’ da Luz mas Vieira reconheceu que segurou o técnico.

Nesta temporada, em 22 jogos oficiais, o Benfica soma 12 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Neste momento, o Benfica soma 38 golos marcados e 27 sofridos.