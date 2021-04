Nas Notícias Saiba que concelhos não passam à terceira fase de desconfinamento Por

Portugal vai entrar, na generalidade, na terceira fase de desconfinamento, mas há exceções. Quatro vão regressar na segunda-feira às regras que vigoravam anteriormente e outros sete mantém-se na segunda fase. Saiba que concelhos não vão desconfinar.

Os concelhos de Moura, Odemira, Portimão e Rio Maior vão regressar na segunda-feira às regras que vigoravam no continente português antes do atual processo de desconfinamento, devido à evolução da covid-19, anunciou hoje o primeiro-ministro.

“Não basta não passarem para a fase seguinte [do desconfinamento], é necessário que recuemos para o conjunto de regras que vigoravam antes do último desconfinamento”, afirmou António Costa, numa conferência de imprensa após uma reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.

Na prática, referiu, nestes quatro concelhos, “têm de encerrar na próxima segunda-feira” ginásios, museus, galerias de artes e espaços semelhantes, tal como as lojas entretanto abertas voltam a poder funcionar apenas com venda ao postigo e também as esplanadas voltam a fechar.

Outros sete concelhos não vão passar à fase seguinte do desconfinamento que se inicia na próxima segunda-feira, por terem “duas avaliações sucessivas em situação de risco”, mantendo as restrições atualmente em vigor: Alandroal, Albufeira, Beja, Carregal do Sal, Figueira da Foz, Marinha Grande e Penela.

Todo o restante território terá menos restrições, sendo que, alerta o primeiro-ministro, há uma regra que se mantém para todos os portugueses: o dever geral de recolhimento. Saiba mais.