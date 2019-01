Desporto Rui Vitória quer sair do Benfica, Vieira tem a decisão final Por

Rui Vitória entende que chegou ao final a sua passagem pelo Benfica e considera não ter condições para prosseguir o trabalho na Luz, cita o Jornal de Notícias (JN) através do seu espaço no ‘Plataforma’.

De acordo com o referido jornal no ‘Plataforma’ – que reúne vários órgãos de comunicação social de países e regiões de língua portuguesa – embora Vieira tenha dado um voto de confiança ao técnico, recentemente, o treinador está em conversações com a administração encarnada.

O JN sustenta ainda que Rui Vitória colocou o lugar à disposição de Luís Filipe Vieira, que terá agora a palavra final.

As próximas horas podem então revelar-se decisivas e o JN sustenta que “o técnico pretende a saída”.

O Benfica perdeu contra o Portimonense e as exibições continuam sem convencer os adeptos que vão mostrando lenços brancos desde as bancadas.

“Nestas alturas, os adeptos não estão para raciocinar. São as emoções a falar”, disse Vitória

No final do jogo no Algarve, depois de mais uma derrota no campeonato, Rui Vitória comentou o descontentamento dos adeptos.

“Nestas alturas, os adeptos não estão para raciocinar. São as emoções a falar”, referiu o treinador.