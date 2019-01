Desporto Brindes benfiquistas na derrota diante do Portimonense Por

O Benfica perdeu com o Portimonense por 2-0, nesta quarta-feira, em partida da 15.ª jornada do campeonato, num duelo onde Jonas foi expulso. Com este resultado, a turma encarnada continua a quatro pontos da liderança mas pode ficar a sete, se o FC Porto vencer nesta ronda. O Sporting também poderá ultrapassar as águias.

Em Portimão, o Benfica procurava responder à vitória do SC Braga, que tinha vencido o Marítimo, e pressionar o FC Porto, que só joga na quinta-feira, no topo da classificação.

Mas foi a equipa de António Folha a mostrar qualidade e a chegar à vantagem, ainda que com ajudas da defesa do Benfica.

Aos 12 minutos, Rúben Dias traiu Odysseas e desviou a bola para o fundo das redes benfiquistas, depois de um cruzamento dos algarvios.

A perder, o Benfica tentou, a espaços, rondar a baliza do Portimonense, mas sem muitas ideias.

Pelo contrário, a turma do Algarve ia defendendo bem e atacando com certeza, de tal modo que acabou por ampliar a vantagem, aos 38′, por Jardel, que marcou também ele na própria baliza e fez o 2-0 para o Portimonense.

Ao intervalo, a equipa de Folha vencia por 2-0 um Benfica que estava apagado e a dar presentes de Natal fora de época.

Jonas expulso

Para o segundo tempo, Rui Vitória trouxe duas novidades – Salvio e Seferovic renderam Cervi e Gedson – e o Benfica passou a ter mais bola e a rondar com maior intensidade a área do conjunto de António Folha.

Ainda assim, a turma do Algarve colocava em sentido a turma de Rui Vitória em saídas rápidas para o ataque e só Odysseas impedia a goleada com defesas incríveis.

A tarefa das águias complicou-se à entrada para os últimos minutos quando Jonas foi expulso com vermelho direto, depois de um lance com o guarda-redes do Portimonense, que o árbitro Manuel Mota, após consultar o VAR entendeu ser merecedor da ordem de expulsão.

Daí em diante, o Benfica pareceu ainda mais desligado do jogo e controlado por um Portimonense que segurou a vantagem.

No final, Rui Vitória e Luís Filipe Vieira voltaram a ver lenços brancos.