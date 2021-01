Nas Notícias Rio pronto para “confinamento mais apertado” se for “um pouco melhor do que em abril” Por

Rui Rio confirmou que o Governo se prepara para “agravar” as medidas restritivas e garantiu que o PSD não se vai opor a um “confinamento mais apertado”.

À saída da reunião com o primeiro-ministro, o presidente social-democrata realçou que a situação epidemiológica de covid-19 é “muito grave”, pelo que urge implementar “qualquer coisa à semelhança” do confinamento de março e abril de 2020.

“Tendo em conta o ‘know-how’ entretanto adquirido”, esse confinamento terá de ser “um pouco melhor do que se fez em abril”, continuou.

Rui Rio manifestou, no entanto, reservas sobre um confinamento com as escolas as funcionar.

“Custa-me ver como é que fechar grande parte do país e não as aulas” vai ajudar a diminuir os números da pandemia, salientou.

Caso o Governo opte pelo confinamento, um “cenário provável” já admitido por António Costa, o PSD não fará “aproveitamento” da situação e viabilizará as medidas adotadas, prometeu o presidente do partido.

“Não estamos em tempo” desse “aproveitamento”, justificou.

Rui Rio revelou ainda que o PSD apoiará o adiamento das eleições presidenciais de 24 de janeiro, se os candidatos a Belém “levantarem essa questão”.

“Havendo consenso e bom senso, tudo se resolve”, finalizou.