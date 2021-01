Nas Notícias “Idosos estão confinados há meses, agora querem que vão votar a toda a força? É surreal” Por

O presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), Jorge Veloso, considerou “surreal” a ideia de colocar as autarquias a levar os idosos dos lares a irem votar nas presidenciais de 24 de janeiro.

Garantindo que as juntas de freguesia “não têm nem capacidade nem meios humanos” para assegurar o transporte desses idosos, o autarca lamentou que a Comissão Naconal de Eleições (CNE) tenha avançado com tal ideia sem consultar as freguesias.

“Só quem não conhece a realidade dos lares é que pode avançar com uma medida destas. Isto é surreal”, reagiu Jorge Veloso.

“Se os idosos estão há sete ou oito meses confinados, a maioria dos quais sem ver os familiares, como é que querem agora que vão votar a toda a força? Não me parece que seja aconselhável”, reforçou o presidente da Anafre.

A ideia da CNE contraria também os esforços que os lares têm feito no sentido de combater a pandemia de covid-19.

“Como é possível exigirem um conjunto de medidas para quem se desloca a um lar para visitar um familiar e depois facilitarem a situação para os idosos saírem para votar?”, questionou, em declarações ao Público.

Para a Anafre, faria mais sentido colocar mesas de votos nos lares do que ter de levar os idosos a outros locais.

“Mais facilmente compreenderia que se criassem condições para que eles pudessem votar nos locais em que estão a residir. As juntas de freguesia não estão preparadas para transportar pessoas idosas. Não temos meios físicos nem humanos e não estamos capacitados para isso porque não temos formação para tal”, finalizou Jorge Veloso.