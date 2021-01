Nas Notícias “Vivo há 21 anos com um homem. Odeia-me?”, pergunta Goucha a Ventura Por

Manuel Luís Goucha abriu a série de entrevistas aos candidatos presidenciais com André Ventura e não hesitou em questionar as opções do líder do Chega sobre as políticas de género.

Numa relação com Rui Oliveira há mais de duas décadas, Goucha perguntou diretamente se Ventura o odiava por ser homossexual.

“Como sabe, eu vivo com um homem há 21 anos. Como sabe, eu sou casado. Odeia-me? Isto incomoda-o? Inquieta-o?”, questionou o apresentador da TVI.

André Ventura recordou a Goucha que já lhe tinha dado outras entrevistas para garantir que nunca se sentiu “incómodo”.

“Pelo contrário, é evidente a admiração”, acrescentou o candidato presidencial.

Mas Manuel Luís Goucha manteve-se ao ataque, dado que as políticas defendidas pelo líder do Chega são consideradas discriminatórias pela comunidade LGBT.

“Muitos dos meus amigos são homossexuais. Tenho um enorme respeito pela orientação sexual dos outros. Nunca me irá ouvir dizer que são menores que os outros”, reagiu Ventura, embora admitindo que defende “um regime jurídico diferenciado” para o casamento entre pessoas do mesmo género.

Outro tema ‘quente’ da conversa foi o diálogo azedo que André Ventura tem mantido com José Castelo Branco nos últimos dias, através das redes sociais.

O candidato afirmou publicamente que, se chegar a Belém, José Castelo Branco “não se safaria”.

Quando Goucha lhe perguntou se tal frase era uma ameaça Ventura recorreu ao “ponto de vista civizacional” para garantir que não.

“Não é uma ameaça, ele não se safaria com aquele estilo pindérico. Se eu ganhar, o país vai acordar de tal maneira, do ponto de vista civizacional, que aquele estilo não vai ter lugar em Portugal”, explicou o líder do Chega.

Sem esconder uma certa animosidade, Goucha considerou “um delírio” equacionar sequer André Ventura como Presidente de Portugal.

“Não é delírio, vai acontecer. E o Manuel vai acompanhar em vida a quarta República”, contrapôs o candidato, com o apresentador a reagir de pronto com um “não quero”.

Entre as várias questões que colocou a Ventura, Goucha foi deixando alguns pontos de vista bem vincados, dizendo mesmo que o líder do Chega só se candidata a Belém para ‘marcar terreno’ para as legislativas.

“O seu estilo é de política trauliteira e brigona. O senhor cavalga sobre o descontentamento das pessoas. Onde é que estão as soluções? Você diz as verdades que as pessoas querem ouvir. O senhor sabe perfeitamente que ganhou aqui um palco e que está a jogar para as legislativas”, afirmou Goucha.

“A diferença entre mim e os outros é que, quando entrevistar os outros, metade do que lhe vão dizer é treta. Comigo, pode contar com a verdade absoluta. Eu não vou ser o Presidente de todos os portugueses”, contrariou Goucha.