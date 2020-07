Economia “Ricardo Costa gesticula como um polícia sinaleiro analógico atropelado no tráfego digital” Por

Mário Ferreira, investidor que adquiriu 30,22 por cento do Grupo Media Capital, que detém a TVI, reagiu com contundência à entrevista de Ricardo Costa, diretor de Informação da SIC, na quarta-feira, ao Público.

“Ainda não entrei na administração da Media Capital, nem tenho qualquer tipo de interferência na gestão e já um diretor da concorrência vem acusar-me de tentar destruir a concorrência e agitar as águas no setor dos media onde ele próprio é vedeta, há muitos anos, sem resultados nem audiências dignas do fundador da televisão que dirige”, começou por salientar o dono da Douro Azul, num texto que publicou nas redes sociais.

Para Mário Ferreira, as declarações de Ricardo Costa demonstram apenas que o responsável da SIC ainda não ‘digeriu’ a perda de Cristina Ferreira e do jornalista Pedro Mourinho para a TVI.

“Não vou responder-lhe à letra nem pedir-lhe licença para investir num setor onde ele se habituou a gesticular como se fosse um polícia sinaleiro analógico atropelado no tráfego digital”, provocou o novo ‘patrão’ da Media Capital.

Frisando que Ricardo Costa “baralha-se na história como se estivesse a fazer ‘stand up comedy’ no Expresso da Meia Noite”, Mário Ferreira acusou o responsável da estação de Paços de Arcos de “exilar-se na TVI quando Emídio Rangel tentava desesperadamente salvar a liderança da SIC”.

“Ricardo Costa diz que não me conhece. Tem razão. Mas vai conhecer”, prometeu Mário Ferreira.