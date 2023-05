Nas Notícias Como mandar os parabéns para o canal Panda? Por

Saiba como dar os parabéns a um aniversariante muito especial através do canal Panda

O canal Panda é estrela entre os mais pequenos e não há casa com crianças onde não seja ligada constantemente a emissão neste canal temático que prende a atenção dos mais novos. E é no Panda que existe uma rubrica muito famosa que diariamente homenageia as crianças que estão de parabéns. Entende o que deve fazer para que o Panda dê os parabéns à sua criança em dia de aniversário.

Os registos para a rubrica “Panda Parabéns” devem ser feitos através do site do canal Panda. Mas é importante salientar que a indicação para o canal deve ser enviada com uma antecedência máxima de 6 meses e mínima de 30 dias, isto em relação à data do aniversário da criança.

De acordo com as indicações, o Panda realça que diariamente não pode ultrapassar o envio de parabéns para 26 crianças.

Assim, por dia, apenas os primeiros 26 pedidos feitos, com a tal antecedência acima referida, são exibidos no canal Panda.

Não se esqueça que o aniversariante não pode ter mais que 12 anos. A partir daí, não adianta enviar pedidos para o canal Panda para que este conste da rubrica “Panda Parabéns”.

As inscrições podem ser realizadas com uma antecedência mínima de 30 dias e máxima de 6 meses e o aniversariante deve ter no máximo 12 anos.

6 passos para dar os parabéns a alguém especial no Panda

Para que consiga dar os parabéns a alguém especial no canal Panda existem 6 simples passos que deve realizar.

1 – Ler a apresentação das condições de admissibilidade

É fundamental perceber as regras que permitem que o aniversariante seja admitido nesta rubrica. Leia tudo e esclareça as suas dúvidas.

2 – Aceitar os termos e condições

É essencial ler os termos e condições e depois fazer o envio de um documento legal de autorização de uso dos dados. Deve fazer o download no site do canal Panda. Deve preencher e enviar novamente assinado o documento. Se não tiver dadas para o dia pretendido, o próprio site informa.

3 – Os dados do aniversariante

Para que o seu aniversariante seja brindado com a surpresa no dia de anos, deve enviar dados da criança em questão. Desde logo, logicamente, a data de nascimento, o nome, o apelido e o género. Se pretender, há ainda um espaço para fazer observações que ache por convenientes.

4 – Envie uma fotografia

Deve enviar uma fotografia do aniversariante para que seja exibida na emissão do canal Panda.

5 – Informações do encarregado de educação

Como se tratam de pessoas menores, a entidade responsável pelo canal Panda necessita que sejam enviadas informações que assegurem a autorização dada por parte do encarregado de educação da criança.

6 – Enviar

O último passo é somente clicar no ponto de enviar e o sistema informático da entidade responsável pelo canal Panda irá receber o seu pedido. Depois é só esperar pelo dia de aniversário da criança que será homenageada.

Como contactar o canal Panda?

O canal Panda é a companhia de muitas crianças que quando estão de parabéns ficam muito felizes por verem a sua foto e o seu nome ser mencionado na emissão do canal de televisão.

Mas para tal é necessário que os pais contactem previamente o Panda. Caberá aos responsáveis pelas crianças fazer um registo, que é de caráter gratuito, onde passam as informações pedidas através de um formulário simples.

É possível entrar em contacto com a entidade proprietária do canal Panda, a Dreamia.

Esta situa-se na Rua Ator António Silva, n.º 9, Campo Grande, 1600-404 Lisboa.

É possível entrar em contacto com a Dreamia através do telefone +351 21 782 44 00 ou via email para [email protected]

A Dreamia promete responder com a maior brevidade que lhes for possível.