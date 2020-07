Desporto “É para rir, mas de tristeza”, diz Pinto da Costa sobre Bruno Lage Por

Pinto da Costa desmente qualquer abordagem a Bruno Lage, ex-treinador do Benfica, cujo nome foi apontado para o FC Porto, na eventualidade de Sérgio Conceição sair. “É para rir, mas de tristeza”, diz o presidente do emblema da Invicta.

Esta semana, a CMTV deu conta que o FC Porto entrou em contacto com Bruno Lage, ex-treinador do Benfica, para assumir o comando técnico do clube portista, caso Sérgio Conceição saia no final da época.

Em entrevista ao jornal O Jogo e Jornal de Notícias, o presidente portista foi questionado sobre esse tema e deixou um curto comentário sobre a notícia avançada pela CMTV.

“É para rir, mas de tristeza”, garantiu Pinto da Costa, acrescentando que este rumor “é um desrespeito também para o próprio Lage”.

Após uma série de apenas duas vitórias em 13 encontros para todas as competições, Bruno Lage saiu do comando técnico do Benfica após uma derrota diante do Marítimo, por 2-0, que deixou os encarnados, na altura, praticamente de fora da luta pelo título.

O ex-treinador do Benfica foi apontado nos últimos dias para o lugar de treinador do Aston Villa, que terminou a Premier League no 17.º lugar.