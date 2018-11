Apresentações/Novidades Renault reage à detenção de Carlos Ghosn Por

O Grupo Renault reagiu em comunicado à detenção de Carlos Ghosn, o seu presidente, sublinhado estar atenta ao desenvolvimento da situação em Tóquio, onde o dirigente brasileiro foi detido por fuga ao fisco nipónico.

Atráves do seu Diretor de Operações, a marca do losango fez saber que o Comité Executivo do Grupo se encontra em contacto permanente com a admnistração da Renault, e com Phillipe Lagayette, Diretor Independente da marca junto da mesma.

Thierry Bolloré está encarregue do caso no seio da administração da marca francesa, seguindo tudo aquilo que foi determinado pelo Procurador Público distrital de Tóquio, autoridade japonesa encarregue do caso.

O Grupo Renault – que também integra a Dacia, a Alpine, a Lada e a Samsung Motors – “assegura numa base diária a sua eficiência e as suas parcerias” no âmbito “da Aliança Renault Nissan Mitsubishi” e “particularmente focada na consolidação” da mesma.

Phillipe Lagayette, em ligação com os outros membros da administração, Marie-Annick Darmaillac e Patrick Thomas, tomaram conhecimento dos acontecimentos mas tinham sublinhado a sua determinação em defender os interesses da Renault no seio da sua aliança com a Nissan e a Mitsubishi, que Ghosn tinha ajudado a ‘salvar’ da bancarrota.