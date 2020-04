Apresentações/Novidades Renault Cacia retoma progressivamente a atividade Por

A fábrica Renault Cacia vai retomar progressivamente a sua atividade, menos de um mês depois de ter suspendido a produção devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

Um período em que esta unidade industrial não parou por completo, pois utilizou as suas impressoras 3D para a produção de material para os hospitais da região.

O regresso à ‘normalidade’ faz-se no entanto com regras muito estritas, que definem as condições obrigatória, colocando em prática todas as medidas de proteção necessárias para garantir a saúde e a segurança dos seus trabalhadores.

Assim foi determinada uma auditoria prévia à fábrica realizada pelos serviços de saúde e de segurança, para garantir que estavam reunidas todas as condições de segurança para a retoma da atividade.

Também foram definidas sessões de acolhimento e informação obrigatória de todo o pessoal, adaptação dos transportes e dos locais (incluindo as zonas de trabalho) às regras de distanciamento entre pessoas, uso obrigatório de máscaras para todos os trabalhadores e limpeza e desinfeção permanente de todos os locais.

No horizonte a Renault Cacia tem a expetativa de aumentar, progressivamente, a atividade durante o mês de maio, de forma a ir de encontro à retoma de atividades das fábricas do Grupo que estão já em atividade ou que preparam também a retoma.

A Renault Cacia é uma fábrica chave para o Grupo Renault e, a partir do verão de 2020, irá produzir, em exclusivo, a caixa de velocidades JT 4, que equipará os principais modelos e as motorizações de maior difusão do Grupo Renault.

Está também a decorrer a implementação do projeto DB 35, que diz respeito à inovadora e revolucionária caixa de velocidades inteligente multimodo, que equipará a nova gama de híbridos, e híbridos plug-in, da Renault, como o Clio E-Tech, o Captur E-Rech e Mégane E-Tech, modelos para os quais a Renault Cacia produzirá componentes.