Fórmula 1 Red Bull revela o novo RB15 com uma decoração original Por

A Red Bull Racing apresentou hoje o seu novo RB15, a ‘arma’ com que vai disputar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2019.

Num ato de irreverência, muito característico das atividades radicais em que a marca de bebidas energéticas se costuma envolver, uma decoração a lembrar quase um camuflado cobre o novo monolugar da equipa de Milton-Keynes – que este ano será tripulado por Max Verstappen e Pierre Gasly – surgindo em cinzento escuro mate e vermelho brilhante.

Para além da surpresa da decoração, o destaque vai para a aerodinâmica, que ‘responde’ aos novos regulamentos e também para os motores, já que o RB15 é o primeiro Red Bull equipado com motores Honda. Isso não impede que a equipa mantenha o seu acordo com a TAG Heuer ou com a Aston Martin, cujos logotipos se mantêm na carroçaria do novo carro – o nome da marca britânica surge agora nos flancos e a suíça na frente do ‘cockpit’, já que o capô pertence agora ao construtor nipónico.

O monolugar irá rodar hoje à tarde em Silverstone para um ‘shakedown’, onde se juntará à Mercedes, no mesmo dia em que também a Toro Rosso verifica o seu novo carro no Circuito de Misano, tripulado por Daniil Kvyat.