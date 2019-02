Polícia angolana apreende mais de uma tonelada de liamba na província do Zaire

A polícia angolana apreendeu mais de uma tonelada de liamba no município do Nzeto, província do Zaire (norte), estupefaciente que tinha como destino a capital, Luanda, indicou hoje um porta-voz policial local.

Segundo o porta-voz do comando provincial do Zaire da Polícia Nacional, inspetor-chefe Luís Bernardo, citado pela Angop, o produto foi apreendido na localidade de Xixi, a cerca de 10 quilómetros do posto policial do rio Loge, que delimita a província do Zaire com a do Bengo.

Luís Bernardo referiu que a apreensão da droga aconteceu na sequência de uma operação desencadeada pela polícia angolana em algumas localidades vizinhas do posto policial do rio Loge.

“O produto estava a ser transportado para a capital do país e foi encontrado embalado em 15 sacos de 25 quilogramas cada e em 33 embrulhos”, explicou a fonte, acrescentando que a polícia nacional continua no encalço dos transportadores, que, entretanto, se puseram em fuga.

A polícia não avançou dados sobre o valor monetário da droga apreendida.

Este é o segundo caso de apreensão de estupefacientes com destino a Luanda a registar-se no município do Nzeto, desde o princípio deste ano.

O primeiro ocorreu em janeiro e resultou na apreensão de mais de 100 quilogramas de liamba.