Raúl de Tomás e Samaris de regresso aos convocados do Benfica

O avançado espanhol Raúl de Tomás e o médio grego Samaris regressaram à lista de convocados do Benfica, que defronta hoje o Portimonense, em encontro da nona jornada da I Liga de futebol.

Raúl de Tomás volta a fazer parte das opções do técnico Bruno Lage depois de ter falhado a visita ao Tondela, devido a lesão, assim como Samaris, que não esteve no triunfo (1-0) do último fim de semana, por decisão do treinador ‘encarnado’.

Por opção de Lage, Caio Lucas ficou de fora da lista de 20 convocados e não vai defrontar o Portimonense, enquanto Rafa e Conti estão lesionados.

O campeão nacional, que soma os mesmos 21 pontos do líder FC Porto, recebe o Portimonense, 16.º e antepenúltimo classificado com seis pontos, a partir das 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Lista dos 20 convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos e Zlobin.

Defesas: Grimaldo, Ferro, Rúben Dias, André Almeida, Jardel e Tomás Tavares.

Médios: Cervi, Gabriel, Samaris, Florentino, Pizzi, Taarabt, Gedson e Chiquinho.

Avançados: Seferovic, Raúl de Tomás, Jota e Carlos Vinícius.