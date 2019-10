António Costa promete que classe média vai pagar menos impostos

O primeiro-ministro, António Costa, aproveitou hoje a resposta a uma pergunta do CDS, sobre a carga fiscal, para dizer que a propostas do seu Governo têm por objetivo pôr a classe média a pagar menos impostos.

No debate do programa do Governo, no parlamento, a nova líder parlamentar centrista, Cecília Meireles, voltou a acusar os socialistas de terem batido “o recorde” com a “maior carga fiscal” que os portugueses sentem “no bolso”.

Cecília Meireles pediu “um esclarecimento” ao primeiro-ministro, questionando Costa se o executivo se compromete a não aumentar impostos na legislatura que agora começa.

Ao que António Costa respondeu, como já tinha feito antes e durante a campanha eleitoral para as legislativas, que o aumento carga fiscal se deve ao facto de o país ter batido o recorde de “criação de emprego e de valorização social” e não por um aumento de taxas.

Além do mais, a alteração nos escalões do IRS, de forma a aumentá-los, tem como objetivo que “a classe média vai ficar a pagar menos impostos”.

“Temos tido um aumento de 9 por cento de contribuições da Segurança Social porque tivemos o recorde da criação de emprego” e esse aumento da receita “é o que explica este aumento da carga fiscal”, disse.