Motociclismo Queda em Albacete provoca lesão a ‘Kiko’ Maria Por

Uma queda coletiva na prova da European Talent Cup em Albacete (Espanha) levou Francisco ‘Kiko’ Maria a sofrer um estiramento muscular e condicionou a sua prestação no evento.

Foram sete os pilotos que partiram à frente do campeão nacional de Pré-Moto3 e ficaram na primeira curva do traçado espanhol, entre os quais Marco Tapia, colega de equipa do português na Leopard Impala Junior Team.

O acidente obrigou a Direção de prova a realizar uma segunda partida e deixou marcas em ‘Kiko’, que retardou em frações de segundo a sua largada. “Em condições normais teria ficado logo ali também. Foi por um triz”, contou depois.

Mas a prova do piloto oriundo do Porto já estava comprometida, como explicou: “Fiz um grande esforço para evitar o Marco e sair rapidamente daquela ‘embrulhada’ sem cair. Só que acabei por ter de fazer a corrida com um estiramento nos bíceps do braço esquerdo. Ficou por ali o propósito de lutar por uma boa classificação”.

“Foi fisicamente bastante exigente, mas faz parte do processo de crescimento…”, concedeu ‘Kiko’ Maria, que fisicamente afetado, e com o 33.º e antepenúltimo tempo das qualificações, não conseguiu melhor do que cumprir as 12 voltas à pista e chegar ao fim. Na linha de meta, foi o 29.º a ver a bandeira xadrez.

Um resultado que acabou por não importar muito ao jovem piloto português da Leopard Impala Junior: “Hoje o mais importante não foi isso, foi o alto grau de exigência física a que fui submetido para concluir uma corrida onde competem os melhores do mundo do meu escalão etário”.

‘Kiko’ diz que retira “sempre ensinamentos deste tipo de experiências” e garante que “não vão ser as dores musculares que irão condicionar” a sua participação nas provas de seleção para a edição 2020 da Red Bull Moto GP Rookies Cup, que entre terça e quinta-feira decorrem no circuito espanhol de Guadix, a pouco mais de 50 quilómetros de Granada.

Depois de por lá ter passado há um ano voltou a ser pré-selecionado, em função dos resultados que tem alcançado nas pistas nacionais e além-fronteiras, o campeão nacional de Pré-Moto3 está incluído num grupo de 109 jovens pilotos, oriundos de 36 países, incluindo mais dois portugueses. Destes todos, o júri escolherá entre 10 e 12, no máximo.