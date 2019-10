Motociclismo Lesão limita ‘Kiko’ Maria na pré-seleção da ‘Rookies Cup’ Por

A lesão contraída na recente prova do European Talent Cup em Albacete acabou por limitar a prestação de Francisco ‘Kiko’ Maria na pré-seleção para a ‘Rookies Cup’.

Esta foi a segunda vez que o piloto português, campeão nacional de PréMoto3, tentou o ‘passaporte’ para a competição patrocinada pela Red Bull que acompanha o MotoGP.

Apesar do empenho na sua recuperação, nomeadamente o tratamento de fisioterapia ao estiramento muscular sofrido em Albacete, ‘Kiko’ não conseguiu estar nas melhores condições para as provas de pré-seleção que decorrem até ao final desta quinta-feira no Circuito de Guadix.

O piloto da Moto Action Team não esconde a sua desilusão por não ter podido “ter o desempenho” que sabe que está ao seu alcance, nomeadamente na primeira das suas passagens pela pista espanhola.

“Gostava de estar fisicamente a cem por cento, mas não foi possível. Vou continuar a trabalhar para evoluir e agarrar outra oportunidade, seja na ‘Rookies Cup’ seja noutra competição onde possa atingir níveis competitivos que me abram as portas do Mundial de Moto GP. Esse continua a ser o meu propósito e dele não me irei desviar, pelo menos enquanto os meus patrocinadores, fãs e família me apoiarem”, afirmou ‘Kiko’ Maria.

O jovem campeão nacional de Pré-Moto3 regressou a Lisboa, onde está a ser acompanhado por um fisioterapeuta, para que possa alinhar nas melhores condições possíveis na última prova do Campeonato Nacional de Velocidade, a disputar no circuito do Estoril, no próximo fim de semana.