Motociclismo Morte de piloto faz cancelar prova de enduro no Marco de Canaveses Por

A oitava edição do Enduro de Marco de Canaveses deveria encerra a temporada nacional de enduro este fim de semana, mas infelizmente a morte de um piloto acabou por provocar o cancelamento da prova.

Num comunicado, os organizadores – o Motor Clube do Marco – em conjunto com o Júri de Prova, decidiu parar de imediato o evento, sendo igualmente canceladas as cerimónias de pódio.

O falecimento do piloto não decorreu de um acidente durante a corrida mas sim do facto de ter sido vítima de doença súbida. Apesar de todos os esforços feitos pelo dispositivo de socorro feitos juntos do participante, este viria a falecer no local.

A Direção da Federação de Motociclismo de Portugal endereçou de imediato “as mais sentidas condolências” à família do infeliz piloto.