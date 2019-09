Motociclismo ‘Kiko’ Maria vitorioso na Talent Cup em Jerez de La Frontera Por

Se fosse preciso uma validação com uma vitória internacional a vitória de Francisco ‘Kiko’ Maria na corrida da série 2 da European Talent Cup em Jerez de La Frontera tinha-o feito.

O Campeão nacional de PréMoto3 apenas confirmou na pista andaluza aquilo que já mostrara por várias ocasiões esta temporada, não obstante nem tudo terem sido ‘rosas’ em Jerez de La Frontera.

Naquele que agora é chamado do Circuito Ángel Nieto, ‘Kiko’ teve um ‘contratempo logístico na qualificação, mas nada que o fizesse ‘baixar os braços’, determinado a sair do traçado espanhol com um bom resultado.

Durante a segunda sessão de treinos cronometrados, no sábado, a corrente da Honda NSF 250R do jovem piloto português soltou-se, deixando-o apeado no meio da pista, ainda faltavam mais de 25 minutos para o fim da sessão.

Aquela que seria uma avaria simples de resolver nas boxes, acabou por deitar por terra a estratégia que tinha definido, e que passava por ir em busca de um registo que lhe assegurasse a qualificação na segunda metade dos 40 minutos previstos. O tempo foi passando e quando a moto regressou às boxes já a derradeira oportunidade para isso tinha terminado.

“Nunca tinha passado por uma coisa parecida, mas como estou numa fase em que procuro aprender sempre, mesmo com o infortúnio, não me dei por vencido. Com o apoio de toda a equipa, reavaliamos a situação e reorientamos objetivos para a vitória da corrida da série 2, o que, felizmente, se veio a concretizar”, afirmou o piloto originário do Porto.

O tempo feito por ‘Kiko’ Maria (1m52,845s) fê-lo partir para a corrida de domingo do lugar mais à direita na linha da frente da grelha de partida. Foi conseguido na primeira qualificação, no sábado de manhã, bem cedo, em condições longe das ideais.

E o piloto português nem foi dos mais lestos na saída. Na primeira volta, rodava em terceiro mas na segunda já tinha subido uma posição e seguia atrás de Daniel Mogeda, o mais rápido de todos no arranque. Mas manteve-se sempre na ‘sombra’ do espanhol, apesar de se ter chegado a confrontar com uma desvantagem superior a 3,5 segundos, e a cinco voltas do fim ultrapassou-o.

Na ponta final, e para acabar com quaisquer veleidades do seu opositor, ‘Kiko’ imprimiu mais velocidade e na 15.ª e última passagem pela meta foi-lhe creditada a autoria da volta mais rápida – 1m52,709s.

“Estou contente pela vitória, mas, sobretudo, confiante, por sentir que está a progredir de prova para prova e a trabalhar com as pessoas e a estratégia certas tendo em vista o futuro”, declarou o piloto português da Leopard Impala Junior Team.

‘Kiko’ Maria sai de Jerez “feliz e mais forte”, sendo que a pista andaluza “passa a ser um marco” na sua carreira, “mais um tónico” para o seu “crescimento”, e acrescenta: “Quero agradecer a todos os que me rodeiam pelo esforço que têm feito para me proporcionar tudo isto”.

Faltam disputar ainda duas provas na European Talent Cup, sendo a próxima em Albacete a 12 e 13 de outubro. Mas antes o jovem piloto português estará já no próximo fim de semana em Navarra para a sexta prova do Campeonato Espanhol de Superbike, onde alinha na categoria PréMoto3 e é sexto classificado.