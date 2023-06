Euromilhões Chave do Euromilhões desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023 Por

Euromilhões tem um jackpot de 64 milhões de euros em jogo nesta terça-feira

Já foram sorteados os números do Euromilhões desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023. Hoje, estão em jogo 64 milhões de euros. Veja qual a chave do Euromilhões que dá acesso à fortuna.

Depois de vários sorteios sem sair o primeiro prémio, o jackpot tem vindo a aumentar. E neste mês de santos populares há 64 milhões de razões para estar atento.

Os números do Euromilhões desta terça-feira, dia 20 de junho de 2023, já foram sorteados. A chave é composta pelos números 11, 17, 28, 32 e 35 e as estrelas 5 e 6.

Confirme a chave do Euromilhões desta terça-feira na Santa Casa

Os prémios do Euromilhões de valor elevado, recorde-se, estão sujeitos, no entanto, ao pagamento de imposto, de 20 por cento.

Deste modo, os apostadores devem sempre confirmar a chave e prémios do Euromilhões no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A somar a isso, recorde-se que o PT Jornal publica as chaves após consulta de plataformas que emitem o sorteio. Mas se os apostadores tiverem boletins antigos que ainda não verificaram, poderão ver todas as chaves do Euromilhões.