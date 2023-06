Nas Notícias 5 dicas para um Wi-Fi melhor Por

Veja estas 5 dicas para ter um Wi-Fi com melhor rendimento

Quer ter uma internet mais rápida? Veja o que pode fazer para melhorar o rendimento da sua rede de internet. Fique com 5 dicas para um Wi-Fi melhor.

1ª Dica: Rápida verificação do Wi-Fi

Os utilizadores da Internet apercebem-se muito rapidamente se a cobertura Wi-Fi é boa ou má. No entanto, fazer uma breve análise da sua situação é um primeiro passo valioso.

Assim, estão disponíveis ferramentas de análise úteis para o ajudar nos seus esforços. Os especialistas recomendam frequentemente o Ookla Speedtest. Com o apoio desta aplicação, pode verificar facilmente as velocidades Wi-Fi com o seu smartphone ou tablet em todas as divisões da sua casa para encontrar os “buracos negros do Wi-Fi”.

2ª Dica: Posicionamento ideal do router

Por outro lado, uma outra dica é o posicionamento do router. O Wi-Fi é demasiado lento ou a ligação é interrompida com cada vez mais frequência? Normalmente, isto deve-se a um problema de alcance, uma vez que muitas casas têm o router algures num canto, atrás de um vaso de flores ou, pior ainda, na cave. Uma posição central e ligeiramente elevada é ideal para um router, por exemplo, num aparador ou num armário “no meio” de um apartamento. Por isso, o Wi-Fi do router não deve ser bloqueado por outros objetos localizados à frente ou ao lado do router. O router tem antenas externas? Estas podem estar dispostas em diferentes ângulos. Experimente diferentes posições da antena até a receção melhorar.

3ª Dica: O router é demasiado antigo?

Além disso, se tiver de substituir o seu router antigo, o novo modelo deve definitivamente suportar Wi-Fi 5 (Wi-Fi ac) ou mesmo Wi-Fi 6 (Wi-Fi ax). Ambas as normas são consideravelmente mais rápidas do que o Wi-Fi 4 (Wi-Fi n). Além disso, uma parte do Wi-Fi 4, a banda de 2,4 GHz, está extremamente sobrecarregada em muitas grandes áreas urbanas.

Deste modo, sabia que o seu Wi-Fi ganha velocidade novamente ao mudar para um modelo de router que suporte a norma Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6? E no caso de fazer compras online, é fundamental ter uma internet rápida para que o processo não seja demorado. Se desejar saber mais sobre este tema, saiba como fazer compras online com segurança.

4ª Dica: Repetidores Wi-Fi para curtas distâncias

Por conseguinte, é importante também perceber para que distâncias pretende usar a internet. É que obstáculos como paredes ou tetos de betão armado funcionam como um travão para o Wi-Fi, que se torna cada vez mais lento e, no pior dos casos, acaba por parar completamente. Para os pequenos apartamentos com varanda e para melhorar o desempenho do Wi-Fi num só piso, a devolo propõe-lhe o devolo WiFi 6 Repeater 3000 (99,90 euros) e o devolo WiFi 6 Repeater 5400 (149,90 euros). Estes repetidores Wi-Fi aumentam o alcance da rede sem fios existente. Com velocidades de transmissão elevadas, funcionalidade Mesh avançada e configuração fácil com um botão.

5ª Dica: Para longas distâncias – Internet a partir das tomadas elétricas

No entanto, em grandes áreas habitacionais um repetidor já não é adequado porque os repetidores também utilizam a rede Wi-Fi para a transmissão de dados entre si. Nestes casos, existe uma solução indicada para longas distâncias Wi-Fi: os adaptadores Powerline.

Assim, há o truque: estes adaptadores utilizam a própria rede elétrica da casa como se fosse um longo cabo de dados. A vantagem: as paredes, os tetos de betão armado e até os sistemas de aquecimento por baixo do chão já não constituem um obstáculo, porque se trata de uma solução baseada em cabos. Os adaptadores Wi-Fi Powerline criam um ponto de acesso rápido em qualquer tomada elétrica.

Neste caso, a instalação é extremamente fácil: ligue à tomada, aguarde um pouco e comece a navegar. Os modelos atuais combinam a melhor tecnologia Wi-Fi Mesh com a tecnologia Powerline mais rápida.

O premiado devolo Magic 2 WiFi 6 cria uma velocidade Powerline rápida de 2400 Mbps no máximo e oferece Wi-Fi Mesh para uma rede sem fios rápida em toda a casa. Graças a estas dicas, o caminho está livre para o Dia Mundial do Wi-Fi e para o Wi-Fi em casa.