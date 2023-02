Artigo patrocinado Quais as melhores cidades para nómadas digitais em Portugal e Espanha? Por

O mundo continua a mudar e aumenta o número de pessoas que juntam o trabalho à vontade de explorar novos locais. O nomadismo digital é uma realidade incontornável e a própria realidade laboral vai aceitando esse desafio. Agora, é a vez de Portugal e Espanha abraçarem essa mudança, aceitando os Vistos Nómadas Digitais.

Com esses vistos especiais, os nómadas digitais podem trabalhar remotamente enquanto conhecem novos países. Ao todo, são 42 os países que aceitam os Vistos Nómadas Digitais. E, pelas mais diversas razões, Portugal e Espanha ocupam um lugar de destaque nessa lista.

Com tradições culturais seculares, um sol que convida à praia, uma gastronomia variada e intensa e paisagens deslumbrantes, os dois países ibéricos são o destino ideal para os nómadas digitais. A dificuldade é mesmo escolher o destino da viagem, pois os atrativos são incontáveis.

Uma ajuda para essa escolha é o Índice Workation, criado pela Holidu. O conhecido portal de reservas para casas de férias ponderou vários fatores de importância para quem procura o Visto Nómada Digital e classificou as melhores cidades para nómadas digitais em Portugal e Espanha.

As oito melhores cidades para nómadas digitais em Portugal e Espanha

1. Lisboa, Portugal

Lisboa é a cidade ibérica melhor classificada nessa lista e não só, pois também é a melhor cidade para nómadas digitais na classificação europeia. O mais curioso? A capital portuguesa ficou na liderança por somar a maior pontuação, mesmo tendo ficado de fora do top 10 nas categorias individuais analisadas.

São muitas as razões para Lisboa ser tão procurada por nómadas digitais. Do incomparável pastel de nata ao vinho de excelente qualidade, tudo isso ao som desse património imaterial que é o fado. Mais, com táxis a custar cerca de €0,37 por km, é fácil ir à praia dar um mergulho antes de começar a trabalhar ou, pelo contrário, para recuperar energia ao final da tarde.

2. Barcelona, Espanha

Barcelona, a segunda maior cidade de Espanha, ocupa o segundo lugar em ambos os índices, tanto no ranking ibérico como no ranking europeu. Um sucesso que depende em muito da sua arquitetura única, com destaque para monumentos como a Sagrada Família e Park Guell, ambos da autoria do famoso Gaudi. Afinal, #Barcelona é uma hashtag que coloca esta cidade no top 10 das mais ‘Instagramáveis‘, com mais de 62 milhões de fotos publicadas.

Além de visitar Barcelona, é preciso trabalhar. Sem problema, pois é a cidade com o segundo maior número de espaços de co-trabalho na Europa. São 136 espaços de coworking dedicados, apenas Londres tem mais. E, apesar de Barcelona ter uma população superior a 5 milhões, os nómadas digitais podem usar uma Internet com velocidade média de 37 Mbps.

3. Madrid, Espanha

Madrid é um destino de eleição de expatriados desde tempos imemoriais. Com essa reputação, fica fácil entender os motivos da capital espanhola encerrar o pódio das melhores cidades ibéricas para nómadas digitais. Afinal, Madrid tem 2.769 horas de sol por ano, tempo suficiente tanto para trabalhar como para explorar este paraíso digital nómada.

Com 125 espaços de co-trabalho, Madrid tem muito espaço para o nómada digital poder trabalhar. Depois, é só desfrutar dos mais de 2000 atrativos da cidade, incluindo museus de classe mundial, como o famoso Prado. Em alternativa, é só apanhar o comboio para fazer uma visita às cidades vizinhas de Segóvia ou Toledo.

4. Porto, Portugal

Porto, a cidade invicta, é sempre leal para os nómadas digitais. Com um centro histórico que é Património Mundial, o Porto se destaca nesta lista por diferentes motivos, mas um sobressai em particular: a gastronomia. Para acompanhar o mundialmente famoso Vinho do Porto, a cidade tem muitas opções de restaurantes com um preço médio de €5,54 por refeição. E não faltam opções para veganos e vegetarianos.

Em comparação com outras cidades europeias, o Porto tem um custo de vida bastante barato. E, antes ou depois do trabalho, o nómada digital tanto pode desfrutar de uma bebida com vista para o rio como de um mergulho numa das praias da cidade. Aliás, no Porto não faltam recantos ‘secretos‘ para explorar.

5. Valência, Espanha

Valência, na Costa Blanca de Espanha, ocupa o quinto lugar no Índice Workation. A cidade é perfeita para os nómadas digitais que pretendem viver em Espanha por algum tempo, pois o clima de Valência é agradável e moderado, com temperaturas quentes durante todo o ano. Além disso, a cidade está servida por uma boa rede de transportes públicos e o táxi tem um custo médio de €0,79 por km.

Para trabalhar, o nómada digital encontra nesta cidade espanhola vários espaços de coworking. Em alternativa, pode trabalhar no apartamento alugado ou até no café da praia. É verdade, Valência tem praias da melhor qualidade, quase todas distinguidas com a prestigiada Bandeira Azul.

6. Málaga, Espanha

Málaga, no sul de Espanha, apresenta vários argumentos para justificar o sexto lugar que ocupa neste ranking ibérico das melhores cidades para nómadas digitais. Por exemplo, podemos destacar a média de 3.364,87 horas de sol por ano, convidativas para dar um mergulho nas muitas e ótimas praias de Málaga.

Não é à toa que esta cidade é conhecida por ‘Barcelona do Sul‘: a oferta de museus e monumentos para visitar é simplesmente inacreditável. Para estadias um pouco mais longas, Málaga apresenta ainda a vantagem da localização, com ligações ferroviárias de grande nível a cidades como Granada ou Córdoba.

7. Sevilha, Espanha

Sevilha tem uma grande vantagem em relação às outras cidades espanholas nesta lista: é a mais barata tanto em termos de alojamento, com um custo médio de €522,07/mês para um apartamento de um quarto, como de comida, com uma refeição tendo um valor médio de €7,12, ou o café com um preço médio de €1,13.

Os nómadas digitais têm muito para explorar em Sevilha, cidade onde muitos museus e outras atividades são de entrada livre. Isto sem esquecer o bairro artístico de Triana, ou o palácio mouro de Alcazar. E qual é o problema de Sevilha não ter praia? Basta apanhar um autocarro e em uma hora se chega a praias famosas como Cádis ou Tarifa.

8. Faro, Portugal

Faro, por outro lado, tem a vantagem de ser a preferida dos nómadas digitais que não dispensam a praia. A capital do Algarve, abençoada com 3.036 horas de sol por ano, tem algumas das praias mais ‘Instagramáveis‘, onde se ganha energia para começar a trabalhar ou se relaxa após o serviço estar finalizado.

Por falar em trabalho, o nómada digital tem na cidade de Faro uma Internet com ligação rápida, com uma média de 70 Mbps. A juntar a isso, Faro tem alojamento por uma média de €474.08, fazendo os cálculos a um apartamento de um quarto. Poupando no alojamento, o nómada digital tem mais dinheiro na carteira para se deliciar com o famoso marisco da região.

Metodologia

Para criar o Índice Workation, compilámos uma lista de mais de 150 países usando ‘As 100 melhores cidades do mundo’ do bestcities.org e outras várias fontes. Em seguida, analisámos cada cidade com base nos factores abaixo indicados:

a) Trabalho

Ligação remota: Média de mbps WiFi por segundo

Espaços de trabalho em conjunto: Número de espaços de co-trabalho

Café: Preço médio da compra de um café

Viagens: Preço médio do táxi por km2

Bebidas depois do trabalho: Preço médio de 2 cervejas num bar

b) Férias

Alojamento: Preço médio de apartamento de 1 quarto por mês

Alimentação: Custo médio de uma refeição num restaurante local de nível médio

Clima: Número médio de horas de luz solar

Atrações turísticas: Número de ‘Coisas a fazer’ no Tripadvisor

Instagramabilidade: Número de fotos com o #cityname

Utilizámos uma variedade de fontes credíveis para encontrar dados para cada uma das categorias acima referidas e a seguir classificámos os países do primeiro ao último com base nestes dados. Como alguns factores são mais importantes do que outros, as pontuações de “espaços de trabalho conjunto”, “alojamento” e “sol/clima” são duplamente ponderados, enquanto “ligação remota” é triplamente ponderada – o factor mais importante de todos. Somámos então as pontuações para obter uma pontuação total, antes de classificarmos os países com base nesta pontuação global e final.