Abandono de animais “não é solução”, defende a Pétis

Em 2022, houve 1.195 registos de crimes por maus-tratos ou abandono de animais domésticos. Este é o número mais alto dos últimos 5 anos e alerta-nos para a necessidade de agirmos.

Com a chegada das férias é observado o aumento do abandono de animais domésticos. A Pétis, marca do Grupo Ageas Portugal, está comprometida em combater este flagelo que tem também impactos sociais.

A incidência do abandono de animais domésticos, realidade presente durante todo o ano, tem maior incidência na época de descanso das famílias portuguesas. Estas nem sempre encontram soluções para o seu acompanhamento ou acolhimento durante a sua ausência.

Abandono de animais em Portugal

Inúmeras são as razões já identificadas que levam ao abandono. Por exemplo, dificuldades financeiras, que impedem a garantia das condições de que o animal de estimação necessita.

Por outro lado, por comportamentos agressivos ou destrutivos por parte do animal. Ou até mesmo por razões logísticas, por não ter onde os deixar, especialmente em altura de férias ou ausências pontuais.

“Não existe desculpa para abandonar um animal que é também um membro das nossas famílias”, afirma Tiago Neves, diretor-geral da Pétis.

“É missão da Pétis, enquanto uma marca que tem como valor central, a felicidade dos pets, consciencializar para um problema que carece de medidas urgentes. Medidas que viabilizem não apenas a redução dos abandonos, como também aumentar o número de adoções dos animais sem lar”, remata o responsável.

Como evitar ou combater o abandono animal?

Tudo começa quando é tomada a decisão de ter ou adotar um pet. É importante que, antes de se adquirir um cão ou gato, se pondere todas as condições necessárias. Por exemplo, financeiras, espaço, estilo de vida, tempo disponível e estrutura familiar.

E as férias são muitas vezes esquecidas nessa ponderação, mas são na verdade um momento também de prova da nossa capacidade.

São cada vez mais as opções para garantir o acolhimento, acompanhamento e tratamento dos animais de estimação durante o período de férias.

Entre elas podemos indicar hotéis para cães e gatos, serviços de petsitting – mais ajustado para pets mais velhos ou com problemas de saúde ou socialização.

Soluções para evitar abandono

Para todos os donos de animais de estimação poderem aproveitar as férias de uma forma mais descansada, a Pétis deixa algumas recomendações:

Pesquisar sítios onde possa deixar o seu animal. São muitas as soluções existentes, nomeadamente, hotéis, centros de acolhimento de animais, creches, escolas ou até algumas clínicas e hospitais têm unidades de acolhimento temporário. O petsitting pode também ser uma boa opção se não tiver ninguém com quem deixar o seu pet.

Contactar amigos ou familiares. Se confiar mais na sua rede de amigos e familiares ou se não tiver possibilidades económicas de deixar o seu animal, procure falar com alguém próximo que possa dar comida e levar o seu animal de estimação a passear durante a sua ausência.

Identificar o animal. A colocação de um chip ou uma coleira é uma medida de prevenção e proteção. Sobretudo durante as férias, em que o animal de estimação está num novo espaço, com novas rotinas, podendo fugir.

Ame o seu animal de estimação, ele é um membro da família. Esta é talvez a maior recomendação pois está na base da relação de confiança, amor e dedicação com os pets. São membros da nossa família, com direitos, sobretudo ao bem-estar, felicidade, dignidade, proteção e saúde. Esse é um compromisso que devemos assumir na decisão de termos um cão ou um gato nas nossas vidas.

Abandonar animais é crime

Além da preocupação com a questão do abandono animal, a Pétis tem priorizado iniciativas/campanhas que visam ajudar várias associações de norte a sul do País.

Mais recentemente, a marca, em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, juntou-se para doar 5 mil quilos de ração à Associação Animais de Rua. Desse modo, ajudou os milhares de animais que, infelizmente, ainda não têm uma família.

A Pétis relembra que o abandono animal, apesar de ser crime, continua a existir. Para combater este fenómeno e reduzir o impacto e os números, deve ponderar todos os fatores associados, antes de se adotar um animal de estimação.

E não esqueça de que a presença de animais nas nossas vidas traz benefícios na socialização das crianças, combate da solidão e até saúde mental.